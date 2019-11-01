Достойно выполняла свой долг

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Семья — одна из величайших ценностей, созданных человеком за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлись без этого института. Браки совершаются на небесах, а юридическую значимость им придают в органах записи актов гражданского состояния. Более 18 лет в своё время эту почётную функцию выполняла заведующий отделом загса Городокского райисполкома Лариса Быцко (на снимке справа).





28 октября Лариса Фёдоровна отметила свой 80-летний юбилей. Она осуществляла регистрацию актов гражданского состояния, сохраняла и приумножала архивный фонд уникальных документов, достойно выполняла служебный долг, дарила свою душевную теплоту и личное обаяние людям. Органы ЗАГС отвечают за то, чтобы все регистрируемые акты были оформлены в соответствии с законом, чтобы в результате ошибок в оформлении того или иного акта гражданского состояния не пострадали интересы отдельных граждан, их детей. Каждый работник загса вносит свой личный вклад в построение правового государства и обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан, что во все времена имело приоритетное значение.

Современное здание загса радует глаз как жителей нашего района, так и гостей города. В период с 1960-х годов отдел загса располагался в Городке на улице Пролетарская, в обычном деревянном доме с печным отоплением. В этом домике, а в последующем в Городокском Доме культуры и проводила регистрацию рождений и браков Л.Ф. Быцко, которой были присущи особые профессиональные и человеческие качества, способность сопереживать, выдержка и самообладание.

Сотрудники Городокского загса помнят своих предшественников. Поэтому сегодня слова благодарности за многолетний и добросовестный труд в наших рядах мы адресуем Вам — Лариса Фёдоровна. Желаем здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и долголетия.

Наталья КОЧАНОВА, начальник отдела загса Городокского райисполкома.