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На II республиканском конкурсе-фестивале «Roskvit.BY» воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ стали победителями

02.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На II республиканском конкурсе-фестивале «Roskvit.BY» воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ стали победителями

На II республиканском конкурсе-фестивале «Roskvit.BY», прошедшем в Могилеве, юные воспитанники Буда-Кошелевской детской школы искусств громко заявили о себе.

В нынешнем году мероприятие собрало более 1300 участников и гостей из всех областей Беларуси. Конкурсанты удивляли компетентное жюри своим талантом, высоким мастерством и желанием победить. Жюри выбирали победителей из почти 200 номеров.

По итогам двух конкурсных дней учащиеся Буда-Кошелевской детской школы искусств достойно представили наш район в трех номинациях: инструментальное, вокальное и хореографическое творчество, став абсолютными победителями. Так, дипломами 1-й степени награждены: Тимофей Старостенко (учитель Ирина Гребцова), Валерия Михаленко (учитель Инна Орлова) и образцовый хореографический коллектив «Простор» (учитель Наталья Пескова).

На II республиканском конкурсе-фестивале «Roskvit.BY» воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ стали победителями
Валерия Михаленко и Инна Орлова
На II республиканском конкурсе-фестивале «Roskvit.BY» воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ стали победителями
Ирина Гребцова и Тимофей Старостенко

Светлана МЕДВЕДЕВА 
Фото из архива ДШИ

 
Теги: Могилев
 
 
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На II республиканском конкурсе-фестивале «Roskvit.BY», прошедшем в Могилеве, юные воспитанники Буда-Кошелевской детской школы искусств громко заявили о...
 
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