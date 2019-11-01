На II республиканском конкурсе-фестивале «Roskvit.BY» воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ стали победителями

Источник материала: Газета Авангард





На II республиканском конкурсе-фестивале «Roskvit.BY», прошедшем в Могилеве, юные воспитанники Буда-Кошелевской детской школы искусств громко заявили о себе.

В нынешнем году мероприятие собрало более 1300 участников и гостей из всех областей Беларуси. Конкурсанты удивляли компетентное жюри своим талантом, высоким мастерством и желанием победить. Жюри выбирали победителей из почти 200 номеров.

По итогам двух конкурсных дней учащиеся Буда-Кошелевской детской школы искусств достойно представили наш район в трех номинациях: инструментальное, вокальное и хореографическое творчество, став абсолютными победителями. Так, дипломами 1-й степени награждены: Тимофей Старостенко (учитель Ирина Гребцова), Валерия Михаленко (учитель Инна Орлова) и образцовый хореографический коллектив «Простор» (учитель Наталья Пескова).

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото из архива ДШИ