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Механизмы для взаимовыгодной торговли сельхозпродукцией Беларусь предлагает разработать под эгидой ШОС
02.11.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Беларусь предлагает под эгидой Шанхайской организации сотрудничества разработать механизмы для взаимовыгодной торговли, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств ШОС в Ташкенте, передает корреспондент БЕЛТА.
«Предлагаем разработать и реализовать под эгидой ШОС мероприятия по содействию взаимовыгодной торговле продовольствием и сельскохозяйственной продукцией, включая гармонизацию правил и требований по импорту и экспорту продовольственных товаров», — отметил Сергей Румас.
Глава белорусского правительства обратил внимание, что обеспечение продовольственной безопасности в условиях изменения климата — одна из важнейших задач в современном мире. «Сегодня на пространстве ШОС проживает более 40% населения земного шара — без малого 3 млрд человек. В этих условиях обеспечение полноценной продовольственной безопасности является неотъемлемым фактором укрепления безопасности в регионе ШОС в целом», — подчеркнул он.
В области транспорта между странами Шанхайской организации сотрудничества подписано соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, к которому Беларусь присоединилась в ноябре 2018 года. «Сейчас есть все возможности для реализации новых международных транспортно-логистических проектов. Расширение взаимодействия на данном направлении позволит в полной мере воспользоваться возможностями глобальной торговли, создать новые объекты социально-экономической инфраструктуры», — полагает Сергей Румас.
По его словам, сегодня ШОС выступает в качестве объединяющей площадки для различных стран мира. «Стремление государств присоединиться к организации в разных форматах — показатель ее эффективности и востребованности. Во многом именно благодаря ШОС в Евразии сохраняются порядок и стабильность», — добавил премьер-министр.
Сергей Румас отметил, что именно экономика обеспечивает необходимые условия для безопасности и устойчивости. По его мнению, экономическая составляющая должна занимать достойное место в достижении целей ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства — наблюдателя при ШОС, в их числе Беларусь, которая получила этот статус в 2015 года.
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Механизмы для взаимовыгодной торговли сельхозпродукцией Беларусь предлагает разработать под эгидой ШОС
Беларусь предлагает под эгидой Шанхайской организации сотрудничества разработать механизмы для взаимовыгодной торговли, заявил сегодня премьер-министр...
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