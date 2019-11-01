В Минске открывается еще одна «Динозаврия». Подсмотрели до открытия, что там будет

Источник материала: Tut.by

Сегодня в полдень в ТРЦ Diamond City откроется уже второй в Минске семейно-развлекательный центр «Динозаврия». Организаторы анонсируют, что это будет крупнейший игровой комплекс в стране, причем вход в него — абсолютно бесплатный. AFISHA.TUT.BY заглянула в новую «Динозаврию» до открытия и делится, кому туда стоит идти, сколько денег с собой брать и почему отмечать там День рождения — очень симпатичная идея.





«В новой „Динозаврии“ 14 крупных динозавров, все они аниматроники»

Второй семейно-развлекательный центр «Динозаврия» в столице открывается в ТРЦ Diamond City — на 28 километре МКАД. В отличие от точки в ТЦ «Тивали» , которая размещается сразу на двух этажах, новый комплекс находится в едином пространстве и занимает около 3000 кв.м. Он разделен на зоны: есть обеденная и игровая с более чем 50 аттракционами. Одновременно весь центр готов вместить 1200 человек.

Маркетолог «Динозаврии» Игорь Тарасов анонсирует, что новый игровой комплекс — вообще крупнейший в стране. Это порядка 400 кв.м., разделенных на ясельную зону для малышей от 0 до 5 лет и детскую — от 5 до 12 лет.









— А динозавры будут? — спрашиваем у Игоря.

— Конечно! Своей тематикой мы и отличаемся от любого другого развлекательного центра. В новой «Динозаврии» 14 крупных динозавров, все они аниматроники (Прим. ред. — то есть с ними можно взаимодействовать). Они разговаривают, у них горят глаза и двигаются конечности.

В центре будут проводиться образовательные и развлекательные шоу-программы. В рамках образовательных динозавры рассказывают о себе — в какую эпоху они жили, каких размеров достигали, чем питались и так далее. Развлекательная программа проходит в формате квеста, ее проводят аниматоры, но основными персонажами все-таки выступают сами динозавры.













Одна из главных фишек «Динозаврии» — свободный вход. Вы можете абсолютно бесплатно прийти с ребенком на шоу динозавров: в день проводится по четыре сеанса — в 12.00, 15.00, 18.00 и 21.00. Любой гость сможет так же бесплатно попасть на получасовые дискотеки для детей, которые будут проходить здесь по пятницам и каждые выходные.

Помимо бесплатных мероприятий, в «Динозаврии» есть огромное количество аттракционов, игровые аппараты и трехуровневый лабиринт с пневмотиром, слайдами, батутами и шариковым бассейном — все это оплачивается отдельно. Стоимость билета на такие активности будет варьироваться от рубля до 3 рублей.





Кстати, здесь появится интересный аттракцион, которого еще не было в Минске. Игорь называет его «виртуальной рыбалкой»:

— Ребенок рисует на планшете что угодно, а затем легким движением руки выбрасывает это на огромный экран. Все его рисунки появляются на этом экране, и с ними можно как угодно взаимодействовать.

Еще одна отличительная особенность «Динозаврии» в ТРЦ Diamond City — два парковых аттракциона. То есть в крытом центре установят крупные аттракционы, какие мы привыкли видеть в открытых парках — Горького, Челюскинцев. Такой опыт есть в других странах, например, в Америке. Но для Беларуси это абсолютно новая практика, такие аттракционы будут представлены впервые.

«Место, где можно отпраздновать День рождения под ключ»

Уточнили, чем можно заняться родителям, пока дети куражатся на аттракционах. Взрослым подойдет зона с аттракционами виртуальной реальности, ярмарочная зона, где можно поучаствовать в конкурсах и выиграть мягкую игрушку, поиграть в дартс, пострелять из бластера или выбрать активности с мячом. Для потребностей мам и малышей будет работать отдельная комната матери и ребенка.





При «Динозаврии» будет работать кафе полноформатной белорусской и европейской кухни, рассчитанное на 250 посадочных мест. Здесь есть и банкетная комната для проведения праздников. Игорь отмечает, что «Динозаврия» — это место, где можно отпраздновать День рождения под ключ:

— Вы приходите — и у вас ни о чем не болит голова. Мы делаем для вас стол с детским или фуршетным меню, готовим анимационные программы, проводим мастер-классы, показываем шоу динозавров, предоставляем огромное количество игровых автоматов и аттракционов.





Напоследок уточнили у маркетолога, сколько денег брать с собой с расчетом на комфортный отдых одной семьей — мама, папа и ребенок. Специалист ответил, что 40 рублей на семейный визит вполне хватит.

Когда: со 2 ноября. Открытие — с 12.00 Где: ТРЦ Diamond City (гМинск, МКАД, 28 километр) Сколько: бесплатно, активности игровой зоны оплачиваются отдельно

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