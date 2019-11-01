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Взрыв на танкере в Находке: есть жертвы

02.11.2019 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СК завел дело после гибели людей из-за взрыва на танкере в Находке. В результате инцидента в Приморском крае погибли три человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва газа на танкере «Залив Америка». Об этом сообщается на сайте Дальневосточного управления СК.

По данным следствия, «хлопок газовоздушной смеси» произошел утром в субботу, 2 ноября, на судне в заливе Находка возле мыса Астафьева. В результате инцидента погибли два человека. Позже в Росморречфлоте агентству ТАСС подтвердили гибель и третьего члена экипажа, который ранее считался пропавшим без вести.

Дело заведено по ч.3 ст.263 УК России (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Свою проверку также организовала Дальневосточная транспортная прокуратура. По ее данным разлива нефтепродуктов допущено не было.
ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта уточнял, что всего на танкере находились девять членов экипажа. По данным «Пятого канала», ЧП произошло около 01.20 по московскому времени. Как сообщил телеканал, груза на танкере не было.


Представитель компании «Наяда», владеющей судном, заявил ТАСС, что танкер на плаву и доберется до порта Находка своим ходом. «Сейчас решается вопрос, до какого причала находкинского порта оно дойдет, чтобы определить причину, оценить ущерб и определиться с дальнейшей работой» — пояснил он. В компании добавили, что все члены экипажа были застрахованы и что танкер находился в Находке в ожидании погрузки. Танкер был построен в 2011 году в Дании, «Наяда» получила контроль над ним в 2011 году, заключили в компании.
 
 
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СК завел дело после гибели людей из-за взрыва на танкере в Находке. В результате инцидента в Приморском крае погибли три человека.
 
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