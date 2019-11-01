ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда зажжется новогодняя иллюминация в Минске, и что в ней изменится

02.11.2019 08:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Праздничная иллюминация в столице начнет работать с 15 декабря и будет радовать жителей и гостей города по 15 января.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил во время прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома инженер производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Денис Мышковский.

Предприятие подготовило сюрпризы. Так, новая иллюминация заработает на участке пр. Партизанского от ул. Кулешова до ул. Кабушкина, на опорах освещения на пл. Казинца появятся световые мотивы. На ул. Ленина иллюминацией украсят торшеры.

Кроме того, специалисты «Мингорсвета» видоизменяют композицию из гирлянд «звездное небо», которая будет использована при украшении новогодней елки у Дворца спорта.


Д. Мышковский также анонсировал, что в световом оформлении новогоднего дерева в районе пл. Государственного флага будут использованы пиксельные гирлянды. Они позволяют превратить поверхность елки в своеобразный экран, на котором транслируется изображение. Аналогичные технологии с прошлого года применяются в украшении главной зеленой красавицы столицы на Октябрьской площади.



— Гирляндами будут украшены деревья на пр. Победителей и ул. Энгельса, а на Октябрьской площади и пр.  Победителей к традиционным световым фигурам, которые устанавливаем там к зимним праздникам, добавятся новые — световые новогодние ели. Также сейчас продолжается переработка светящихся шаров, которые изготовили и установили к II Европейским играм. Они тоже превратятся в новогодние украшения города, — рассказал собеседник.

Он добавил, что сейчас идет проектирование нового светового украшения пр. Независимости на участке от одноименной площади до ул. Козлова. Напомним, систему освещения и иллюминацию там реконструируют. Вместе с тем задумано оснастить проспект необычным акцентом — проекцией картинок на фасадах зданий. В процессе проектирования подбираются конкретные постройки, на которых такая проекция будет смотреться выгодно, а также сами проекторы.

Всего же в праздничной иллюминации города «Мингорсвет» использует 4 915 гирлянд, 1 446 световых мотивов, 227 световых конструкций, в том числе около 30 крупных, таких как огромный мяч у футбольного манежа, лоси на пр. Притыцкого, трактор на пр. Партизанском и др.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздничная иллюминация в столице начнет работать с 15 декабря и будет радовать жителей и гостей города по 15 января.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему он не может? О психологических причинах импотенции рассказывает психолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пальто молодежное зимнее женское в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика