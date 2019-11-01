Когда зажжется новогодняя иллюминация в Минске, и что в ней изменится

сообщи л во время прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома инженер производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Денис Мышковский. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»л во время прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома инженер производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Денис Мышковский.





Предприятие подготовило сюрпризы. Так, новая иллюминация заработает на участке пр. Партизанского от ул. Кулешова до ул. Кабушкина, на опорах освещения на пл. Казинца появятся световые мотивы. На ул. Ленина иллюминацией украсят торшеры.





Кроме того, специалисты «Мингорсвета» видоизменяют композицию из гирлянд «звездное небо», которая будет использована при украшении новогодней елки у Дворца спорта.









Д. Мышковский также анонсировал, что в световом оформлении новогоднего дерева в районе пл. Государственного флага будут использованы пиксельные гирлянды. Они позволяют превратить поверхность елки в своеобразный экран, на котором транслируется изображение. Аналогичные технологии с прошлого года применяются в украшении главной зеленой красавицы столицы на Октябрьской площади.













— Гирляндами будут украшены деревья на пр. Победителей и ул. Энгельса, а на Октябрьской площади и пр. Победителей к традиционным световым фигурам, которые устанавливаем там к зимним праздникам, добавятся новые — световые новогодние ели. Также сейчас продолжается переработка светящихся шаров, которые изготовили и установили к II Европейским играм. Они тоже превратятся в новогодние украшения города, — рассказал собеседник.





Он добавил, что сейчас идет проектирование нового светового украшения пр. Независимости на участке от одноименной площади до ул. Козлова. Напомним, систему освещения и иллюминацию там реконструируют. Вместе с тем задумано оснастить проспект необычным акцентом — проекцией картинок на фасадах зданий. В процессе проектирования подбираются конкретные постройки, на которых такая проекция будет смотреться выгодно, а также сами проекторы.





Всего же в праздничной иллюминации города «Мингорсвет» использует 4 915 гирлянд, 1 446 световых мотивов, 227 световых конструкций, в том числе около 30 крупных, таких как огромный мяч у футбольного манежа, лоси на пр. Притыцкого, трактор на пр. Партизанском и др.







