Сейчас в информационном пространстве бушует буря, начавшаяся с возможного (или уже решенного?) ухода Владимира Гридюшко с поста директора большого театра Беларуси.









Владимир Гридюшко, фото Белта





Пока одни пишут письма в защиту, а другие выкладывают в телеграм-каналах компромат (а сверху добавляют историйки про другого директора национального театра), хочу поговорить о другом. Как мне кажется, более важном.









Поймите, нынешние директора рано или поздно уйдут просто потому, что еще не изобрели эликсир бессмертия. Кто придет им на смену? Почему сейчас все так бояться ухода того же Гридюшко?





Вынесем за скобки обсуждаемые плюсы и минусы. Главное, что этот человек уже давно в театральном процессе, а вот на освободившееся место могут сверх прислать кого угодно.









Эдуард Герасимович, Фото Алексея Колесникова из архива Национального академического драматического театра им. М. Горького





Когда-то я присутствовала на интервью с бессменным, уж четвертый десяток лет директором театра имени Горького Эдуардом Герасимовичем. Он прошел «школу» будущих директоров у министра культуры БССР Юрия Михневича. А потом уже сам лет 15 читал в Академии искусств лекции по управлению театральным делом. Среди его выпускников Александр Козак, который долгое время возглавлял Брестский театр драмы, директор столичного театра кукол Евгений Климаков. Человека, в котором была замечена лидерский запал, растили в коллективе. Сейчас ротация кадров будто бы не предусмотрена. Вот и получается, что каждая смена директора превращается в битву со страхами: а не будет ли хуже?





Евгений Климаков, фото sb.by





Где театральных директоров брать теперь? По привычке их приводят из других сфер, но не зная театральной специфики, невозможно повести эту махину в верном направлении.









В худшем случае, несведущий директор не только провалит финансовую историю театра, но и сломает творческую составляющую. Ведь по действующим сейчас законам директор юридически может не дать согласия на постановку – достаточно не подписать приказ о начале работ над новым спектаклем…





В соседних странах при театральных вузах давно существуют продюсерские факультеты.

В Питере театральных менеджеров начали готовить ещё в 1968-м году. Тогда специализацию «Экономика и организация театрального дела» вводили на театроведческом факультете. В 2009-м году РГИСИ открыл продюсерский факультет. В учебном расписании наравне с искусствоведческими дисциплинами стоит экономическая теория и менеджмент, маркетинг и фандрейзинг.









Олег Ефремов, Фото: syl.ru





В Москве продюсерский факультет при Школе-студии МХАТ был создан в 1990 году по инициативе Олега Ефремова и Олега Табакова. Сегодня кафедрой «Менеджмент и продюсирование исполнительских искусств» руководит директор Большого театра Владимир Урин. На ряду с искусствоведческими дисциплинами студенты изучают, к примеру, «Зарубежная экономика и экономическая политика», «Экономика культуры», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Налоги и налоговое планирование», «Экономика труда», «Бухгалтерский учет», «Планирование и организация творческо-производственного процесса», «Менеджмент», «Мастерство продюсера исполнительских искусств» и «Маркетинг».









Кирилл Крок - директор театра им.Вахтангова





В ГИТИСе в этом году свою мастерскую набрал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. К слову, самого эффективного на сегодняшний день театрального директора ГИТИС долго уговаривал, предлагал варианты. В белорусской академической действительности такое можно себе представить? Кирилл Крок обещает «как можно меньше теории и как можно больше практики», а также занятия не только в аудиториях, но и на базе Театра имени Вахтангова.





А что у нас? В Академии искусств нет продюсерского факультета. Я нашла учебную программу третьего курса искусствоведов, обозначенных расшифровкой «организация театральной деятельности». В первом полугодии они изучают историю кино, зарубежного театра, безопасность жизнедеятельности человека, театральную критику, иностранный язык, историю музыкального театра. Из спецдисциплин – две пары в неделю по финансам и кредиту…









Кирилл Крок говорит, что одна из главных проблем театра -- «отсутствие кадровых резервов, открытых конкурсных процедур на занимание должности директора, где бы соревновались люди со своими умениями и навыками, разработанными программами по управлению и развитию театра». В России делаются хоть какие-то шаги, чтобы преодолеть эту проблему. А мы продолжаем спорить по локальным вопросам и отказываемся увидеть проблему в целом: толковых директоров, которые могли бы поддерживать творческие порывы режиссеров, но при этом умели бы находить деньги для новых проектов, не появится, если мы не начнем их готовить.



