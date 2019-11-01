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Раздаем билеты на концерт одного из самых хайповых рэперов

02.11.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт рэпера Jah Khalib. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 ноября.


Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 7 ноября, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 8 ноября.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Для многих Бахтияр Мамедов, он же Jah Khalib, ассоциируется с образом романтичного парня, поющего о загадочных «Лейле» и «Медине». Сейчас в Instagram Jah Khalib сотни фото с концертов и интервью, больше 2 млн подписчиков, количество просмотров на Youtube — десятки миллионов. А до этого были «всего-то» 10 лет занятия музыкой. Уже в этом году брутальный Jah Khalib снова выступит в Минске.

Когда: 15 декабря, 20.00

Где:

Сколько: от 32 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

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Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт

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Теги: Минск
 
 
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2 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт рэпера Jah Khalib. Счастливчикам...
 
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