Полвека служения людям

Источник материала: Вороновская газета





Вчера у заведующей аптекой №33 в аг. Заболоть Веры Николаевны Яновец был профессиональный юбилей — 50 лет в должности. И кажется, время совсем не властно над этой красивой статной женщиной. Она все так же бодро и с улыбкой встречает покупателей за аптечным прилавком.

В 1969 году Вера Николаевна возглавила производственную аптеку в Заболоти, где лекарства не только отпускались, но и готовились для местной больницы и населения. Трудно поверить, но тогда на территории двух обслуживаемых сельсоветов проживало без малого семь с половиной тысяч человек (на сегодняшний день немногим более 2 600).

Нынешняя аптека агрогородка довольно компактная, на 22-х квадратах разместилось порядка тысячи наименований лекарств, изделий медицинского назначения, косметических средств.

— Ежедневно здесь бывает не меньше сотни покупателей. — рассказывает фармацевт. — Сегодня в аптеку идут не только те, кто болеет или занимается профилактикой заболеваний. В продаже есть много вещей, необходимых и здоровому человеку. Гигиенические и косметические средства, например.

Вера Николаевна уже три года работает одна, то есть на ногах проводит по 10 часов. И не всегда рабочий день заканчивается по графику. После закрытия нужно принять поступивший товар, сделать выкладку, а еще составить отчетность, прибраться на рабочем месте и в торговом зале.

— Когда столько лет отдано любимому делу, невозможно иначе. К открытию должен быть полный порядок и в помещении, и на полках, и в кассе. Непросто, но зато я постоянно в движении, — улыбается она.

— И в отличной форме, — делаю комплимент своей собеседнице, которая действительно выглядит лет на двадцать моложе своего возраста.

Вера Николаевна следит не только за собой, но и за своим профес-сиональным уровнем. Периодически проходит повышение квалификации, многое изучает самостоятельно. Что и говорить, фармакология стремительно развивается, количество наименований лекарст-венных средств по сравнению с 70-ми годами выросло в разы. И ей как фармацевту важно знать всю их номенклатуру, чтобы консульти-ровать людей по ассортименту, совместимости, дозировке, подбору замены отсутствующего или дорогостоящего препарата. Совершенствуется и аптечная система. Сюда пришли технические новинки, компьютерные программы. Все это Вера Николаевна без труда освоила и использует в работе.

Для сельчан аптекарь — это почти доктор. К авторитетному и уважаемому специалисту люди идут и за лекарством, и за советом. На особом счету Вера Николаевна и в своей системе. Коммуникабельная, интеллигентная, ответственная. Несмотря на напряженный рабочий ритм, семейные материнские хлопоты, всегда находила время на общественную работу. Пятнадцать лет возглавляла партийную организацию, избиралась депутатом местного Совета депутатов, неоднократно становилась победителем конкурсов профмастерства районного и областного уровней. Опытный фармацевт удостоена знака «Отличник здравоохранения».

— Я росла в многодетной семье, нас было у родителей пятеро, — погрузилась в воспоминания Вера Николаевна. — Мой отец-педагог воспитывал в нас прежде всего трудолюбие. Он никому не навязывал свое мнение в выборе профессии, но нацеливал, что на любой должности важно оставаться достойным человеком. Да, все мы выросли, получили образование и посвятили себя различным сферам. Среди нас есть летчики, экономисты, юристы, работники торговли. Лично я с радостью осознаю, что нужна людям, и мне нравится им помогать. И до сих пор стараюсь достойно служить здравоохранению на своем медицинском посту.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.