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В Ивановском районе под колёсами большегруза погиб пешеход
02.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло 1 ноября около 20:50 часов на 466 километре автодороги М10.
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ДТП произошло 1 ноября около 20:50 часов на 466 километре автодороги М10. По предварительной информации: 43-летний гражданин РФ, управляя автомобилем «ДАФ» в составе с...
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