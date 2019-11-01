|
В Пинском районе автомобиль сбил 18-летнюю девушку. Она умерла в больнице
Источник материала: Tut.by
В Пинском районе автомобиль сбил 18-летнюю девушку-пешехода. Об этом
Авария произошла 1 ноября около 15.00 на автодороге Р6 (Ивацевичи — Пинск — Столин).
По предварительной информации, 53-летний житель Ивацевичского района на автомобиле ГАЗ на 89-м км трассы на выезде из Пинска сбил 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП девушка с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где в 16.50 скончалась.
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП девушка с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где в 16.50 скончалась.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)