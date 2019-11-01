В Пинском районе автомобиль сбил 18-летнюю девушку. Она умерла в больнице

Источник материала: Tut.by

В Пинском районе автомобиль сбил 18-летнюю девушку-пешехода. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.



Фото: пресс-служба МВД

Авария произошла 1 ноября около 15.00 на автодороге Р6 (Ивацевичи — Пинск — Столин).

По предварительной информации, 53-летний житель Ивацевичского района на автомобиле ГАЗ на 89-м км трассы на выезде из Пинска сбил 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девушка с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где в 16.50 скончалась.

По факту ДТП проводится проверка.