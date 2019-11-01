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В Пинском районе автомобиль сбил 18-летнюю девушку. Она умерла в больнице

02.11.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинском районе автомобиль сбил 18-летнюю девушку-пешехода. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.


Фото: пресс-служба МВД

Авария произошла 1 ноября около 15.00 на автодороге Р6 (Ивацевичи — Пинск — Столин).

По предварительной информации, 53-летний житель Ивацевичского района на автомобиле ГАЗ на 89-м км трассы на выезде из Пинска сбил 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девушка с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где в 16.50 скончалась.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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В результате ДТП девушка с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где в 16.50 скончалась.
 
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