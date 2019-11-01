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Как звучит наша граница?

02.11.2019 08:12 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Наш район приграничный, и многие, пожалуй, привыкли к постам пограничной службы, равно как и к ее сотрудникам. Но в минувшую пятницу, 25 октября, защитники рубежей предстали в новом амплуа. А увидеть их совершенно с другой стороны можно было в районном Доме культуры на концерте, организованном ансамблем ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь».

Как звучит наша граница?

Те, кто пришел пораньше, не прогадали: прямо в фойе учреждения были выставлены образцы вооружения пограничников. И если автоматы и другое оружие привлекали внимание подростков и юношей, то «пограничный» бинокль пользовался успехом более широкой аудитории. А вот примерить форму защитников границ решались немногие, но у смельчаков теперь в личном архиве есть необычное фото в специальном обмундировании.

Как звучит наша граница?

На сцене актового зала еще до начала концерта своего часа ждали музыкальные инструменты и партитура. И с первыми аккордами образцово-показательного ансамбля все внимание зрителей было приковано к артистам в пограничной форме.

Сменяли друг друга солисты вокальной группы: Евгений Долич, Алексей и Марианна Гриневичи, Александра Морозова. Среди зрителей было немало молодежи, но знакомым хитам – «Чырвона рута», «Добрыя людзі»… – подпевали все присутствующие и щедро благодарили певцов аплодисментами. Не скупился зал и на поддержку танцевальной группы ансамбля института понгранслужбы.

Как звучит наша граница?

С офицерской выправкой представляли артисты свой репертуар, в котором немало белорусских песен. А какой энергией «заряжали» зрителей звучные голоса! Впечатляла общая «картинка»: на сцене под музыкальное сопровождение и превосходное исполнение знакомых композиций кружились в танце солисты ансамбля!

Именно так – с восхищением, трепетом и замиранием от происходящего на сцене – для автора этих строк пролетел час концерта. И неудивительно, что никто из артистов ансамбля не ушел со сцены без цветов от поклонников.

– Хотим, чтобы люди знали, что мы работаем не только в пунктах пропуска, а здесь, совсем рядом с ними, и охраняем нашу страну. Работая с населением в районах, деревнях, знаем, что в глубинке по-прежнему трепетно относятся к белорусскому языку, говорят на «трасянцы». Поэтому и репертуар подобран соответствующий. У нас был уже концерт в Каменюках, а вот в Каменце это наше первое выступление, и с нетерпением будем ждать встречи с местными зрителями в следующий раз, – подчеркнул заместитель командира Брестской Краснознаменной погрангруппы им. Ф. Э. Дзержинского, полковник Виталий Лисовенко.

Он поблагодарил жителей нашего района за помощь в охране государственной границы (накануне приезда ансамбля сотрудники пущи оказали помощь в задержании четырех нелегалов из Алжира). Награду из рук полковника за активное участие в пограничной политике и оказании помощи Брестской пограничной группе получил начальник охраны Нацпарка «Беловежская пуща» Николай Войтеховский.

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?

Как звучит наша граница?
Наталия КОВПАНЬКО.

Фото автора.

 
 
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