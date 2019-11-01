Как звучит наша граница?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Наш район приграничный, и многие, пожалуй, привыкли к постам пограничной службы, равно как и к ее сотрудникам. Но в минувшую пятницу, 25 октября, защитники рубежей предстали в новом амплуа. А увидеть их совершенно с другой стороны можно было в районном Доме культуры на концерте, организованном ансамблем ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь».





Те, кто пришел пораньше, не прогадали: прямо в фойе учреждения были выставлены образцы вооружения пограничников. И если автоматы и другое оружие привлекали внимание подростков и юношей, то «пограничный» бинокль пользовался успехом более широкой аудитории. А вот примерить форму защитников границ решались немногие, но у смельчаков теперь в личном архиве есть необычное фото в специальном обмундировании.





На сцене актового зала еще до начала концерта своего часа ждали музыкальные инструменты и партитура. И с первыми аккордами образцово-показательного ансамбля все внимание зрителей было приковано к артистам в пограничной форме.

Сменяли друг друга солисты вокальной группы: Евгений Долич, Алексей и Марианна Гриневичи, Александра Морозова. Среди зрителей было немало молодежи, но знакомым хитам – «Чырвона рута», «Добрыя людзі»… – подпевали все присутствующие и щедро благодарили певцов аплодисментами. Не скупился зал и на поддержку танцевальной группы ансамбля института понгранслужбы.





С офицерской выправкой представляли артисты свой репертуар, в котором немало белорусских песен. А какой энергией «заряжали» зрителей звучные голоса! Впечатляла общая «картинка»: на сцене под музыкальное сопровождение и превосходное исполнение знакомых композиций кружились в танце солисты ансамбля!

Именно так – с восхищением, трепетом и замиранием от происходящего на сцене – для автора этих строк пролетел час концерта. И неудивительно, что никто из артистов ансамбля не ушел со сцены без цветов от поклонников.

– Хотим, чтобы люди знали, что мы работаем не только в пунктах пропуска, а здесь, совсем рядом с ними, и охраняем нашу страну. Работая с населением в районах, деревнях, знаем, что в глубинке по-прежнему трепетно относятся к белорусскому языку, говорят на «трасянцы». Поэтому и репертуар подобран соответствующий. У нас был уже концерт в Каменюках, а вот в Каменце это наше первое выступление, и с нетерпением будем ждать встречи с местными зрителями в следующий раз, – подчеркнул заместитель командира Брестской Краснознаменной погрангруппы им. Ф. Э. Дзержинского, полковник Виталий Лисовенко.

Он поблагодарил жителей нашего района за помощь в охране государственной границы (накануне приезда ансамбля сотрудники пущи оказали помощь в задержании четырех нелегалов из Алжира). Награду из рук полковника за активное участие в пограничной политике и оказании помощи Брестской пограничной группе получил начальник охраны Нацпарка «Беловежская пуща» Николай Войтеховский.























































Наталия КОВПАНЬКО.

Фото автора.