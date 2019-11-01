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Студентка Полесского госуниверситета победила в конкурсе научных работ по экономической тематике
02.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Конкурс был приурочен к 25-летию законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики Беларусь. В финале конкурса авторы восьми лучших научных работ представляли и защищали свои исследования перед членами экспертного совета.
Победителем в номинации «Конкурсные работы студентов и магистрантов» стала студентка Полесского государственного университета Евгения Щерба, которая представила работу «Использование индикаторов измерения доверия физических лиц к национальной валюте».
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