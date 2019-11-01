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Студентка Полесского госуниверситета победила в конкурсе научных работ по экономической тематике

02.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Студентка Полесского госуниверситета победила в конкурсе научных работ по экономической тематике
В Национальном банке состоялся финал ежегодного конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов белорусских вузов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-центре Национального банка Республики Беларусь.

Конкурс был приурочен к 25-летию законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики Беларусь. В финале конкурса авторы восьми лучших научных работ представляли и защищали свои исследования перед членами экспертного совета.

Победителем в номинации «Конкурсные работы студентов и магистрантов» стала студентка Полесского государственного университета Евгения Щерба, которая представила работу «Использование индикаторов измерения доверия физических лиц к национальной валюте».

Конкурс на лучшую работу по экономической тематике проводится с 2014 года Национальным банком при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Ранее в нем участвовали студенты трех вузов – Белорусского государственного университета, Белорусского государственного экономического университета и Полесского государственного университета. В 2019 году список возможных участников конкурса был расширен – право участвовать в нем получили студенты всех вузов страны, а также магистранты и аспиранты.

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Студентка Полесского госуниверситета победила в конкурсе научных работ по экономической тематике Студентка Полесского госуниверситета победила в конкурсе научных работ по экономической тематике Студентка Полесского госуниверситета победила в конкурсе научных работ по экономической тематике Студентка Полесского госуниверситета победила в конкурсе научных работ по экономической тематике Студентка Полесского госуниверситета победила в конкурсе научных работ по экономической тематике Студентка Полесского госуниверситета победила в конкурсе научных работ по экономической тематике

 
 
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