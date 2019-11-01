Награда за креатив: радио «МИР» в Беларуси получило диплом фестиваля рекламы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники радио «МИР» в Беларуси получили диплом лауреата известного фестиваля рекламы. Наших коллег отметили в номинации «СМИ и рекламные услуги», сообщает в пятницу «МИР 24».

Получить почетную награду вышел звукорежиссер филиала Сергей Сельник. Всего же рекламный форум LAMA собрал несколько сотен сильнейших компаний в сфере коммуникаций.

«Борьба была очень сильная. 241 работа в разных номинациях. Для нашей страны это очень хороший показатель. Ведь выставляют только лучшие работы. И все понимают, что должны быть достойные кейсы. Должна быть креативная составляющая. Поэтому собрать такое большое количество работ – хороший результат», – отметила организатор фестиваля Алена Устинович.