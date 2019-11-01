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Награда за креатив: радио «МИР» в Беларуси получило диплом фестиваля рекламы

02.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники радио «МИР» в Беларуси получили диплом лауреата известного фестиваля рекламы. Наших коллег отметили в номинации «СМИ и рекламные услуги», сообщает в пятницу «МИР 24».

Получить почетную награду вышел звукорежиссер филиала Сергей Сельник. Всего же рекламный форум LAMA собрал несколько сотен сильнейших компаний в сфере коммуникаций.

«Борьба была очень сильная. 241 работа в разных номинациях. Для нашей страны это очень хороший показатель. Ведь выставляют только лучшие работы. И все понимают, что должны быть достойные кейсы. Должна быть креативная составляющая. Поэтому собрать такое большое количество работ – хороший результат», – отметила организатор фестиваля Алена Устинович. 

«Несмотря на то, что у нас были крупные победы на международных конкурсах, этот фестиваль сильный по составу жюри. У нас не получалось его выиграть. Но мы подготовились и представили хороший продукт», – рассказал звукорежиссер продакшн-студии радио «МИР» в Беларуси Сергей Сальник.
  
Радио «МИР» в Беларуси неоднократно отмечали на международных конкурсах за креатив. Станция популярна как у массового слушателя, так и у профессионалов. Продакшн от радио «МИР» по праву считается одним из лучших в республике.



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Сотрудников радио отметили в номинации «СМИ и рекламные услуги». Награду получал звукорежиссер филиала Сергей Сальник.
 
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