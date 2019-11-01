В Пинском районе автомобиль насмерть сбил 18-летнюю девушку

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла неподалеку от Пинска на автодороге Р6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» днем 1 ноября. 18-летняя девушка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В это время по трассе двигался автомобиль «ГАЗ» под управлением 53-летнего мужчины. Водитель не успел вовремя среагировать на появление девушки, столкновения избежать не удалось.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, сообщает УВД Брестского облисполкома. К сожалению, медикам не удалось спасти пострадавшую, спустя короткое время она скончалась.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.