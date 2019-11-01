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Заводное сердце: врачи Беларуси первыми в СНГ по-новому вживляют кардиостимуляторы

02.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские врачи первые в Содружестве начали устанавливать кардиостимуляторы по новой технологии. Пациентов с нарушением сердечного ритма в дальнейшем не будут беспокоить разные осложнения. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко наблюдала за работой хирургов.
 
Николаю Зарубицкому выполняют последние настройки кардиостимулятора. Через день после операции мужчина готов к нормальной жизни. Хотя недавно аритмия не позволяла пройти и десятка метров без передышки.
  
«Будем дальше жить. Ведь дети, внуки. Все хочется видеть. Вот такое у меня настроение, такой позитив», – сказал Николай Зарубицкий.

Новая технология стимуляция пучка Гиса заставляет сердце вернуться к нормальной работе, создав для этого максимально естественные условия. Электрод вживляют рядом с местом, где произошло нарушение. И он посылает равномерные импульсы по всему органу. 
  
«Позволяет использовать существующую проводку внутри сердца. Она реально, как провода в изоляции. Электрод доставляет импульс от стимулятора чуть дальше, чем место «поломки», а дальше своя собственная проводящая система заставляет сердце работать максимально синхронно», – пояснил кардиохирург Дмитрий Гончарик. 

Не возникает просто так

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Процедура малоинвазивная. Кардиостимулятор вживляют в организм через небольшой надрез под ключицей. Пациент находится в сознании. Технически это сложнее, чем обычная операция. Но специалисты уже называют новый метод революцией в кардиохирургии. Ведь раньше после имплантации стимулятора у каждого пятого пациента возникали осложнения. 

«Старые варианты были связаны с риском развития сердечной недостаточности, асинхронной работой двух желудочков сердца. С одной стороны человека спасаем от аритмии, с другой стороны констатируем, что может развиваться сердечная недостаточность», – отметил директор Республиканского научно-практического центра кардиологии Александр Мрочек. 

Пока минские медики провели меньше десятка таких операций. Но результатом довольны: планируют сделать процедуру широкодоступной. А также обучить новой технологии коллег из регионов.

Операция по установке кардиостимуляторов одна из самых востребованных в Беларуси. Ежегодно в стране их проводится около четырех тысяч.



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Пациентов с нарушением сердечного ритма в дальнейшем не будут беспокоить разные осложнения.
 
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