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Заводное сердце: врачи Беларуси первыми в СНГ по-новому вживляют кардиостимуляторы
02.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские врачи первые в Содружестве начали устанавливать кардиостимуляторы по новой технологии. Пациентов с нарушением сердечного ритма в дальнейшем не будут беспокоить разные осложнения. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко наблюдала за работой хирургов.
Новая технология стимуляция пучка Гиса заставляет сердце вернуться к нормальной работе, создав для этого максимально естественные условия. Электрод вживляют рядом с местом, где произошло нарушение. И он посылает равномерные импульсы по всему органу.
Процедура малоинвазивная. Кардиостимулятор вживляют в организм через небольшой надрез под ключицей. Пациент находится в сознании. Технически это сложнее, чем обычная операция. Но специалисты уже называют новый метод революцией в кардиохирургии. Ведь раньше после имплантации стимулятора у каждого пятого пациента возникали осложнения.
«Старые варианты были связаны с риском развития сердечной недостаточности, асинхронной работой двух желудочков сердца. С одной стороны человека спасаем от аритмии, с другой стороны констатируем, что может развиваться сердечная недостаточность», – отметил директор Республиканского научно-практического центра кардиологии Александр Мрочек.
Пока минские медики провели меньше десятка таких операций. Но результатом довольны: планируют сделать процедуру широкодоступной. А также обучить новой технологии коллег из регионов.
Операция по установке кардиостимуляторов одна из самых востребованных в Беларуси. Ежегодно в стране их проводится около четырех тысяч.
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Пациентов с нарушением сердечного ритма в дальнейшем не будут беспокоить разные осложнения.
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