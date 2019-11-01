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В Пинском районе девушка получила в аварии смертельные травмы

02.11.2019 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 ноября около трёх часов дня в Пинском районе погибла переходившая проезжую часть девушка. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 53-летний житель Ивацевичского района за рулём машины «ГАЗ» двигался по трассе Р6. На 89 км автомобиль сбил 18-летнюю пинчанку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. 

Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была госпитализирована. В 16:50 пациентка скончалась. Проводится проверка. 

Осенью 2019 года в Новолукомле автомобиль Kia сбил пенсионерку на тротуаре. 

Женщина была доставлена в больницу – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 1 ноября около трёх часов дня в Пинском районе погибла переходившая проезжую часть девушка.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
 
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