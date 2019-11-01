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В Пинском районе девушка получила в аварии смертельные травмы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 ноября около трёх часов дня в Пинском районе погибла переходившая проезжую часть девушка.
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Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была госпитализирована. В 16:50 пациентка скончалась. Проводится проверка.
Осенью 2019 года в Новолукомле автомобиль Kia сбил пенсионерку на тротуаре.
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Новости Беларуси. 1 ноября около трёх часов дня в Пинском районе погибла переходившая проезжую часть девушка. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
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