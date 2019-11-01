В Пинском районе произошло лобовое столкновение «ГАЗ» и DAF

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 ноября около пяти утра в Пинском районе неподалёку от деревни Гончары в аварию попали два грузовых автомобиля.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение «ГАЗ-3310» и DAF. Первый грузовик оказался в кювете и перевернулся, заблокировав водителя.



Фото: МЧС Беларуси

Подразделения МЧС вызволили пострадавшего. Он находился в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказался.

Автомобили получили повреждения. Движение по дороге не останавливалось.



Фото: МЧС Беларуси

Несколькими днями ранее в Пинском районе случилось похожее ДТП.