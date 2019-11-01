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В Пинском районе произошло лобовое столкновение «ГАЗ» и DAF

02.11.2019 10:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 ноября около пяти утра в Пинском районе неподалёку от деревни Гончары в аварию попали два грузовых автомобиля. 

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение «ГАЗ-3310» и DAF. Первый грузовик оказался в кювете и перевернулся, заблокировав водителя. 

В Пинском районе произошло лобовое столкновение «ГАЗ» и DAF
Фото: МЧС Беларуси 

Подразделения МЧС вызволили пострадавшего. Он находился в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказался. 

Автомобили получили повреждения. Движение по дороге не останавливалось. 

В Пинском районе произошло лобовое столкновение «ГАЗ» и DAF
Фото: МЧС Беларуси 

Несколькими днями ранее в Пинском районе случилось похожее ДТП. 

На трассе М10 столкнулись два грузовика – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 1 ноября около пяти утра в Пинском районе неподалёку от деревни Гончары в аварию попали два грузовых автомобиля.  По сведениям МЧС Беларуси,...
 
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