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В Пинском районе произошло лобовое столкновение «ГАЗ» и DAF
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 ноября около пяти утра в Пинском районе неподалёку от деревни Гончары в аварию попали два грузовых автомобиля.
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Подразделения МЧС вызволили пострадавшего. Он находился в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказался.
Автомобили получили повреждения. Движение по дороге не останавливалось.
Несколькими днями ранее в Пинском районе случилось похожее ДТП.
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Новости Беларуси. 1 ноября около пяти утра в Пинском районе неподалёку от деревни Гончары в аварию попали два грузовых автомобиля. По сведениям МЧС Беларуси,...
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