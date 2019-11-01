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В Барановичском районе на 11-летнего ребёнка упали футбольные ворота
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 1 ноября в агрогородке Русино Барановичского района мальчика придавило футбольными воротами.
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Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь мальчика не удалось. По факту происшествия ведётся проверка.
Летом 2019 года на стройке в Малорите погиб 12-летний ребёнок.
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Новости Беларуси. Днём 1 ноября в агрогородке Русино Барановичского района мальчика придавило футбольными воротами. Как сообщает Следственный комитет, 11-летний...
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