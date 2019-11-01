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В Ошмянах Mitsubishi сбила девушку. Водитель машины отвезла пострадавшую в больницу и уехала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 октября примерно в восемь часов утра в Ошмянах Mitsubishi сбила 19-летнюю девушку.
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После ДТП водитель помогла пострадавшей подняться и отвезла её в больницу. Затем гражданка уехала на работу, не проинформировав об аварии правоохранителей.
У пациентки был диагностирован перелом лонной кости, девушка госпитализирована. Медики сообщили о характере травм сотрудникам милиции. Инспекторы ГАИ поговорили с пострадавшей и изучили записи камер видеонаблюдения в больнице.
Выяснилось, что подозреваемой в аварии является молодая девушка на бордовом минивэне. Вскоре гражданка была задержана. По её словам, она оставила место ДТП, потому что испугалась.
Проводится проверка.
В предыдущем месяце в Могилёве 10-летний велосипедист попал под колёса иномарки.
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Новости Беларуси. 31 октября примерно в восемь часов утра в Ошмянах Mitsubishi сбила 19-летнюю девушку. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась...
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