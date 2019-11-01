ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ошмянах Mitsubishi сбила девушку. Водитель машины отвезла пострадавшую в больницу и уехала

02.11.2019 09:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 октября примерно в восемь часов утра в Ошмянах Mitsubishi сбила 19-летнюю девушку. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе. 22-летняя девушка за рулём иномарки наехала на пешехода. 

После ДТП водитель помогла пострадавшей подняться и отвезла её в больницу. Затем гражданка уехала на работу, не проинформировав об аварии правоохранителей. 

У пациентки был диагностирован перелом лонной кости, девушка госпитализирована. Медики сообщили о характере травм сотрудникам милиции. Инспекторы ГАИ поговорили с пострадавшей и изучили записи камер видеонаблюдения в больнице. 

Выяснилось, что подозреваемой в аварии является молодая девушка на бордовом минивэне. Вскоре гражданка была задержана. По её словам, она оставила место ДТП, потому что испугалась. 

Проводится проверка. 

В предыдущем месяце в Могилёве 10-летний велосипедист попал под колёса иномарки.

Мальчик пересекал проезжую часть в неразрешённом месте – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 31 октября примерно в восемь часов утра в Ошмянах Mitsubishi сбила 19-летнюю девушку.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась...
 
Новости дня
Новости разные
 
На II республиканском конкурсе-фестивале «Roskvit.BY» воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ стали победителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика