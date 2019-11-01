Интересные факты о темпераменте человека

Источник материала: Новости Хотимска

Темперамент (лат. temperamentum — «устойчивая смесь компонентов») — устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности.

Учение о темпераментах появилось в Древней Греции. Знаменитый врач Гиппократ однажды задумался над тем, почему одни люди вспыльчивы, а другие – невозмутимы, почему некоторых пациентов легко успокоить, а другие долго остаются возбужденными. Он выделил четыре типа психологических особенностей людей, которые позже назвали темпераментами. Эта классификация используется до сих пор.

Темперамент человека

— Флегматик

— Холерик

— Меланхолик

— Сангвиник

Свойства темперамента

Флегматики (по мнению Гиппократа, в их организме преобладает элемент земли). Такие люди спокойны, упорны, умеют рассчитывать свои силы, и доводить начатое дело до конца. В работе флегматики часто замедленны, хотя они компенсируют этот недостаток прилежанием.





Из-за их медлительности над ними порой посмеиваются. Флегматики довольно скупые на проявления эмоций и чувств. Их основные черты – неспешность и невозмутимость.

Холерики (элемент — огонь). Это полная противоположность флегматиков. Люди с таким темпераментом смелые, решительные и увлеченные. Тем не менее, надолго их не хватает: если работу не удалось выполнить на одном дыхании, холерики обычно раздражаются. У них часто меняется настроение.





Они отличаются колоссальной работоспособностью, но нередко увлекаются и безалаберно растрачивают свои силы, что приводит к быстрому истощению. Вспыльчивость, порывистость и неуравновешенность – их характерные особенности.

Меланхолики (элемент — вода). Это очень нерешительные люди. Они эмоционально ранимы и чрезвычайно впечатлительны. Меланхолики могут обидеться на самую невинную шутку, а потом еще долго ее переживать. Вот почему они избегают шумных компаний и новых знакомств.





Их мнительность часто становится причиной грустных мыслей. Но зато среди меланхоликов много творческих личностей: поэтов, музыкантов, художников. Основные их особенности – глубокая впечатлительность и ранимость.

Сангвиники (элемент — воздух). Самые легкие в общении люди. С ними весело, они любят пошутить, работу выполняют играючи – но только до тех пор, пока им это интересно. Как только же интерес пропадает, сангвиник бросает начатое дело на полпути. Однообразная работа делает его несчастным.





Сангвиники легко приспосабливаются к изменениям и обладают быстрой реакцией на события. Этому типу наиболее свойственны такие черты характера, как живость и подвижность.

Надо сказать, что типы темперамента имеют условное разделение. В жизни не часто можно встретить четко выраженный темперамент. Как правило, большинство людей является центристами. Это значит, что у каждого человека проявляются все четыре типа темперамента, хотя и преобладают черты одного основного.