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Интересные факты о темпераменте человека
02.11.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Темперамент (лат. temperamentum — «устойчивая смесь компонентов») — устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности.
Учение о темпераментах появилось в Древней Греции. Знаменитый врач Гиппократ однажды задумался над тем, почему одни люди вспыльчивы, а другие – невозмутимы, почему некоторых пациентов легко успокоить, а другие долго остаются возбужденными. Он выделил четыре типа психологических особенностей людей, которые позже назвали темпераментами. Эта классификация используется до сих пор.
Темперамент человека
— Холерик
Свойства темперамента
Холерики (элемент — огонь). Это полная противоположность флегматиков. Люди с таким темпераментом смелые, решительные и увлеченные. Тем не менее, надолго их не хватает: если работу не удалось выполнить на одном дыхании, холерики обычно раздражаются. У них часто меняется настроение.
Меланхолики (элемент — вода). Это очень нерешительные люди. Они эмоционально ранимы и чрезвычайно впечатлительны. Меланхолики могут обидеться на самую невинную шутку, а потом еще долго ее переживать. Вот почему они избегают шумных компаний и новых знакомств.
Сангвиники (элемент — воздух). Самые легкие в общении люди. С ними весело, они любят пошутить, работу выполняют играючи – но только до тех пор, пока им это интересно. Как только же интерес пропадает, сангвиник бросает начатое дело на полпути. Однообразная работа делает его несчастным.
Надо сказать, что типы темперамента имеют условное разделение. В жизни не часто можно встретить четко выраженный темперамент. Как правило, большинство людей является центристами. Это значит, что у каждого человека проявляются все четыре типа темперамента, хотя и преобладают черты одного основного.
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Темперамент (лат. temperamentum — «устойчивая смесь компонентов») — устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности, связанных с...
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