Самые опасные места на планете (7 фото)

Источник материала: Новости Хотимска

В мире есть тысячи великолепных природных объектов, и в этой подборке вас ждет лишь несколько из них, но поверьте, они заслужили особенного внимания! Эти чарующие пропасти, высоты и побережья особенны тем, что они заодно еще и самые опасные и порой даже смертельные. Такие места очень редки и часто почти недосягаемы для простых смертных.

1. Сальстраумен (Saltstraumen), Норвегия