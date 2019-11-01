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Самые опасные места на планете (7 фото)

02.11.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В мире есть тысячи великолепных природных объектов, и в этой подборке вас ждет лишь несколько из них, но поверьте, они заслужили особенного внимания! Эти чарующие пропасти, высоты и побережья особенны тем, что они заодно еще и самые опасные и порой даже смертельные. Такие места очень редки и часто почти недосягаемы для простых смертных.

1. Сальстраумен (Saltstraumen), Норвегия

 

 
 
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В мире есть тысячи великолепных природных объектов, и в этой подборке вас ждет лишь несколько из них, но поверьте, они заслужили особенного внимания! Эти чарующие...
 
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