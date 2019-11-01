Необычные фотографии живой природы

Источник материала: Новости Хотимска

Многие считают, что они выучили все основные факты об окружающем мире еще в школе. Но так ли это на самом деле? Предлагаем посмотреть удивительные фотографии и факты о природе, которые не мешало бы добавить в школьные учебники.

1. Ворсинки крапивы в многократном увеличении. Теперь понятно, почему она так жжется