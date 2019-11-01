|
Необычные фотографии живой природы
02.11.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Многие считают, что они выучили все основные факты об окружающем мире еще в школе. Но так ли это на самом деле? Предлагаем посмотреть удивительные фотографии и факты о природе, которые не мешало бы добавить в школьные учебники.
1. Ворсинки крапивы в многократном увеличении. Теперь понятно, почему она так жжется
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие считают, что они выучили все основные факты об окружающем мире еще в школе. Но так ли это на самом деле? Предлагаем посмотреть удивительные фотографии и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)