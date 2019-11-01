Источник материала: Новости Хотимска

Специалисты назвали повседневные факторы, влияющие на молодость. Они рекомендуют помнить о них и заботиться о здоровье задолго до проявления следов старения.

Многие люди обращают внимание на увядание кожи, заметив на ней следы в виде морщин или пигментных пятен. В такой момент они начинают приобретать лечебные и косметические средства, дабы вернуть молодость.

Эксперты рекомендуют начинать это делать значительно раньше, когда визуальные изменения ещё не видны. При этом следует контролировать свое питание. Молодые представительницы прекрасного пола часто сидят на диетах, не зная о последствиях экстремального похудения. Из-за резкой потери веса кожа испытывает стресс, и он может проявиться на ней спустя несколько лет.

Важно получать достаточный отдых. Следует не изматывать себя, лишая сна, ведь это приводит к изменению цвета кожного покрова. Оптимальным временем для отдыха считается 7-8 часов, но можно практиковать и дневной сон. При этом важно и как спасть.

Поза на животе самая неподходящая, поскольку в ней женщины нарушают кровообращение лица и высушивают его трением о наволочку. Для баланса кожи нужно употреблять воду. Естественное увлажнение принесёт пользу в любое время года, но не стоит пить слишком много жидкости.

Летом же нужно носить солнцезащитные очки и шляпу. Кода вокруг глаз самая нежная, а потому воздействие на неё ультрафиолета и ветра весьма существенное.