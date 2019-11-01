Человек в гневе: чего не нужно делать

Источник материала: Новости Хотимска

Нас с детства учат не показывать свою злость, но это намного легче, чем научиться справляться с ней. Известно, что сдерживание гнева может отрицательно сказаться на нашем здоровье.

Исследования показали, что сдерживание гнева повышает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и влияет на общее состояние здоровья.

Это не значит, что если сдерживание гнева вредно, то его нужно открыто выражать. Просто вместо того, чтобы реагировать в тот момент, найдите способы проработать свою злость, обдумав всю ситуацию.

2. Ложиться спать

Часто в порыве гнева, нам кажется, что лучше отложить решение до утра и просто заснуть. Но решение лечь спать, когда вы чувствуете злость, — не самая лучшая идея. Так вы можете лишь усилить свой гнев на утро.

Не стоит ложиться спать сразу после ссоры. Исследование,проведенное Массачусетским университетом, опубликованное в Журнале нейронауки, показало, что, ложась спать, когда вы испытываете злость и раздражение, вы можете лишь обострить негативные эмоции.

Все дело в том, что сон нагнетает эмоциональные воспоминания, объединяя в мозге все отрицательные эмоции, из-за чего вы просыпаетесь утром уставшим и эмоционально истощенным. Лучше всего проговорить то, что вас беспокоит, прежде чем отправляться на боковую.

3. Выпускать пар

Нам всем нужно выпускать пар время от времени, но это не всегда является лучшим выходом. Вам может казаться, что, излив злость, вы сбросите с души камень, но такое решение может еще больше разозлить вас и заставит чувствовать себя несчастным.

Последнее исследование, проведенное в Университете Висконсина, показало, что люди, которым пришлось в течение 5 минут читать злобные комментарии в сети, начинали испытывать чувство гнева и подавленность.

4. Принимать пищу

Заедание отрицательных эмоций, когда вы негодуете, может иметь неприятные последствия для вашей фигуры.

Когда мы злимся, мы намного чаще выбираем нездоровую пищу. Вспомните, как часто вы ели брокколи, когда впадали в ярость ?

Чаще всего мы выбираем что-то вредное с большим содержанием сахара, соли и жира. Но так называемая еда для комфорта успокаивает лишь на короткий период, истощая нашу энергию.

Ваше пищеварение не будет работать должным образом, если вы злитесь, так как в этом состоянии наш организм находится в состоянии «борьбы или бегства» и пищеварение отходит на второй план, что часто ведет к запорам и диарее.

5. Садиться за руль

Вождение в состоянии гнева может быть не менее опасным, чем при алкогольном опьянении. Исследование представленное на Конференция Психологической Ассоциации Скалистых гор показало, что, когда мы рассержены, мы чаще склонны рисковать, что может привести к авариям на дороге.

Гнев приводит к туннельному зрению — сужению зрительного восприятия из-за чего мы не замечаем то, что находится в зоне периферийного зрения, например пешеходов, переходящих улицу, или другое транспортное средство.

Никогда не садитесь за руль, когда вы психуете или раздражены. Лучше пройдитесь пешком или попросите кого-то вас подвезти. Преимущество ходьбы пешком состоит еще и в том, что любая форма физической активности помогает легче справиться с гневом.

6. Публиковать что-то в социальных сетях

В состоянии ярости возникает большое желание выплеснуть свои эмоции в социальных сетях. Однако помните о том, что откровения, касающиеся ваших друзей и семьи, скорее всего, заставят вас потом пожалеть об этом. Держите свои чувства при себе или поговорите с близким другом, если чувствуете необходимость.

Также не стоит писать кому-то гневные сообщения или письма.

Помните о том, что, отправив кому-то письмо, вы не сможете забрать свои слова обратно. Если вам нужно дать выход эмоциям, напишите свои мысли на бумаге или в онлайн документе, или просто рисуйте каракули.

Написав письмо, вы можете стереть или оставить его себе. Так вы сможете направить всю злость и раздражение, не рискуя важными отношениями.

7. Продолжать спорить

Если вам сложно контролировать свой гнев, то продолжение спора с большей вероятностью приведет к резким высказываниям, о которых вы потом пожалеете.

Попросите сделать паузу и возвращайтесь к разговору позже, когда остынете. Помните о том, что одному человеку нужно 10 минут, а другим 10 дней, прежде чем прийти в себя. Ориентируетесь на свои ощущения и используйте это время, чтобы успокоить свой разум и тело.

Займитесь йогой, медитацией или просто прогуляйтесь в одиночестве. Так вы сможете выразить свои мысли более обдуманно и спокойно донести свою точку зрения.

8. Пить спиртные напитки

Многие привыкли решать проблемы с помощью алкоголя, полагая, что это поможет успокоиться.

На самом деле, эта привычка может иметь прямо противоположный эффект. Алкоголь снимает внутренние запреты, что влияет на самоконтроль, из-за чего вы с большей вероятностью будете выплескивать гнев.

Употребление спиртных напитков влияет на лобные доли головного мозга, которые контролируют наши порывы, и вы чаще совершаете безрассудные поступки в состоянии алкогольного опьянения, о чем потом приходится сожалеть.

9. Игнорировать артериальное давление

Знали ли вы, что риск инсульта и инфаркта повышается в течение 2-х часов после вспышки гнева? При этом риск инсульта возрастает в 3 раза, а инфаркта — в 5 раз.

Если вы страдаете от гипертонии, лучше проверить артериальное давление после ситуаций, вызывающих у вас негативные эмоции. Если оно повышается, вам стоит принять меры, чтобы урегулировать его, включая полноценный сон и физические упражнения.

10. Зацикливаться на этом

Размышления о ссоре и оскорбительных фразах, которые кто-то высказал в вашу сторону, не приносят вам пользы. Зацикливание на ситуации может раздуть ее до еще больших масштабов и усугубить конфликт.

Вместо того, чтобы размышлять над ситуацией, попытайтесь напрямую в уважительной форме поговорить с человеком.

Сохраняя хладнокровие, вы можете успокоить человека, который направил на вас свой гнев. Отказываясь участвовать в конфликте, вы приведете себя и своего оппонента к более спокойному состоянию ума, а если вспышка гнева все же имела место, не нужно часами беспокоиться об этом, иначе это приведет к тревоге и депрессии.