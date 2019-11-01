Истуканы острова Пасхи — идолы плодородия

Источник материала: Новости Хотимска

Ученые открыли новую тайну истуканов с острова Пасхи. Оказалось, что они сделали местную почву более плодородной и пригодной для сельского хозяйства. Правда, мистическое влияние древних богов здесь ни при чем.

Известно, что камень для гигантских статуй добывали непосредственно на острове, хотя и вдали от мест, где они в итоге были установлены. По данным исследования, масштабные работы по добыче горных пород привели к усиленному выветриванию вулканических отложений в карьерах. В результате этого процесса в грунт стал попадать фосфор, а также другие элементы, важные для роста растений.

Анализируя почву, археологи нашли в ней микроскопические остатки растительных культур. Они показали, что аборигены выращивали сладкий картофель, бананы, таро (колоказию), шелковицу и, возможно, дыни.

Остров Пасхи, или Рапануи, изначально был покрыт пальмовыми лесами, но местные племена устроили на их месте сельскохозяйственные угодья, которые обеспечивали их пищей на протяжении 500 лет. При этом они использовали весьма сложные методы укрепления почвы, например, альпинарии (каменные сады).

Известно, что цивилизация острова Пасхи зародилась в 900-1100 годах и таинственным образом исчезла несколько столетий спустя. Она не оставила ни одного письменного документа, но зато воздвигла огромные каменные фигуры (истуканы) – моаи.

Причины гибели этого народа остаются неизвестными. Многие ученые полагают, что они заключаются в истощении почвы и постоянных засухах, но данные нового исследования ставят эту теорию под сомнение.

Анализ грунта показал, что земледелие на острове Пасхи существовало и до, и после прибытия европейцев (1722 год). Первая «фаза» сельскохозяйственных работ началась в 1495-1585 годах и продлилась до 1675-1710-х. Тогда же была создана одна из гигантских статуй. Вторая «фаза» датируется 1800-1900 годами.

Каменные идолы, вероятно, использовались в ритуалах, связанных с плодородием. Археологи установили, что каждый из них стоял в яме, заполненной для устойчивости гравием и валунами. Рядом с ними сохранились небольшие куски красного пигмента и кораллы, которые, возможно, также имели определенное значение в местных верованиях.