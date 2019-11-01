Почему беларуские производители одежды ненавидят секонды

Как заработать на секонд-хенде

Если не из-за качества вещей, которые там продаются (хотя это далеко не «тряпки»), то из-за их количества, пишет The Village Беларусь. Они растут как грибы. В районе одной Комаровки за последние несколько лет открылось около полудесятка таких магазинов. Основных причин «секонд-мании» две. Первая — низкие доходы населения. Секонд-хенд и его распространенность — яркий индикатор уровня жизни, хотя, опять же, закупаются в таких магазинах не только бедные люди. Вторая причина — этот бизнес достаточно простой для входа. Если в целом, то схема нехитрая: закупаешь бывшие в употреблении вещи оптом и продаешь в розницу или мелким оптом. Эта простота много кого соблазняет попробовать. «Новы час» рассказал про самые простые (с небольшим стартовым капиталом) способы заработать на этом.

Чем пахнет секонд-хенд?

Но с чего начинать и в каких масштабах следует открывать магазин подержанной одежды, обуви и смежных аксессуаров? Прежде всего, займитесь созданием ИП (с упрощенной системой налогообложения в 5% от выручки) и бенчмаркетингом. Под этим солидным бизнес-словом понимается процесс поиска, изучения и использования удачной деятельности конкурентных фирм ради совершенной работы вашей. То-есть, походите по магазинам секонд-хенда: изучите товар, цены, посетителей. И… почувствуйте специфический запах вещей.









Запах — последствие обработки вещей химикатами по требованию санитарно-эпидемиологической службы ради стандартов безопасности. Проводится она перед поступлением вещей на оптовые склады. Владельцы магазинов закупают подержанную и стоковую одежду уже специально обработанную и с соответствующей документацией. Из этого следует совет: арендованное помещение «секондового» магазина должно быть хорошо проветриваемым. Освежители воздуха здесь мало помогут.





И лайфхак, как истребить запах из такой одежды. Во время замачивания и стирки используют соду, полощут в воде, в которую добавляют водку или, лучше всего, нашатырный спирт. Есть также специальные дезодоранты для избавления от неприятных запахов в тканях.





Что до расположения торговой точки, то нужно искать, конечно, проходное место на виду. Но, в отличие от, например, кафе, в данном случае несущественно, где вы откройте магазин: в центре города или в спальном районе. В «спальнике» будет абсолютно правильно — возле путей с большим количеством прохожих и многоэтажек поблизости, да чтобы еще около гипермаркета. Естественно, и аренда будет дешевле. Кстати, начинать те, кто работает в этом бизнесе, советуют с магазинной площади около 40-50 квадратных метров. А увеличивать ее после того, как вы точно определитесь, какой товар у вас хорошо продается.













А за товаром вам — на оптовые склады. Вещи там продаются в огромных тюках по несколько десятков килограммов. Выбирать из них что-то нельзя — брать нужно полностью, а потом уже сортировать (или не сортировать) перед продажей. А вот содержимое тюков подразделяется на категории: здесь уже есть выбор. Это может быть какая-то одна позиция (например, джинсы или детские ботинки) или микс вещей разной категории соотношения цена-качество. Может быть одежда с небольшим процентом изношенности или пригодная только на тряпки, фирменная бывшая в употреблении и новая стоковая. Сток — это не распроданная в магазинах одежда, когда остаются отдельные вещи, которые нельзя продавать, так как нет всей линейки размеров модели. Потертая одежда — то, что отдается или продается за небольшие деньги как уже ненужное жителями разных стран Европы. Состояние бывших в употреблении вещей может быть каким угодно. На специальных сортировочных фабриках эти вещи потом и разделяются на различные виды и категории. Далее — в секонд-хенды, в том числе беларуские.





На оптовых складах тюки с подержанной и стоковой одеждой продаются на вес. Для представления: мешок с одеждой известной фирмы C& A продается по 13 евро за килограмм, молодежной Hype — за 20 евро, микс H& M с дефектами — 6, тюк с байками — по 2 евро за кило, просто микс — от 3 евро в зависимости от качества. Оптовые склады предлагают скидки около 10%, если покупаешь у них от 500 килограммов, а также готовы предоставить менеджерскую консультацию владельцем новых магазинов.





Помимо одежды вам нужно приобрести вешалки, мебель, кассу и терминал для банковских карточек, примерочные с зеркалами и так далее. В целом стартовый капитал оценивается в 6-8 тысяч долларов. Окупиться, если все пойдет хорошо, расходы должны через полгода-год. Еще одна подсказка: зимой в торговле секонд-хендом — чувствительный мертвый сезон. Поэтому заняться подготовкой к открытию такого магазина следует холодной порой, чтобы весной взять старт.

Цепочки б/у

«Новы час» пообщался с бывшим хозяином магазина секонд-хенд. Алексей продал бизнес родственнику после того, как решил пойти в сферу IT, но по инерции имеет интерес к секонд-хенду и следит за тем, что происходит на этом рынке.





— Магазинов стало гораздо больше, и я заметил такую тенденцию, что предприниматели, которые ими владеют, стараются как-то выделяться. Например, специализироваться только на детской одежде и обуви. Или все больше переходит на одежду известных марок и на сток. В результате есть целый ряд магазинов, которые уже мало похожи на секонд-хенд. Там могут висеть джинсы стоимостью под 100 рублей!









Алексей говорит, что «секонды» никогда не были исключительно «магазинами для бедных». Некоторые охотятся там на новые или чуть подержанные приличные вещи просто ради экономии, чтобы больше тратить на путешествия или саморазвитие. Для некоторых это превращается даже в занятное хобби: обрести что-то интересное и недорогое. Кто-то покупает одежду для детей, потому что те быстро растут, поэтому часто обновок хватает только на один сезон.





— А для многих, особенно молодых людей, секонд-хендовые магазины — средство заработать, — рассказывает наш собеседник. — График новых привозов всем известен. Студенты, например, приходят к началу работы магазина в эти дни и искушенным глазом очень быстро вытягивают фирменную одежду. Потом в прачечную, «лейбу» нашьют при необходимости — и на сайты объявлений как купленное когда-то для себя за границей. Естественно, ставят цену в разы больше. Молодежь так легко «поднимает» от 200 долларов в месяц. А есть такие, что покупают в интернете купленное в секонд-хенде и еще раз перепродают. По сути, это возвращение фарцовщиков, что были в Советском Союзе. И такой бизнес может быть. Народ крутится, предпринимательскую жилку, как говорят, развивает!









Гораздо более серьезное и хлопотное дело — открыть свою фирму по ремонту или пошиву одежды. На хорошее оборудование вам понадобится под 2 тысячи долларов, хотя можно приобрести и дешевле — бывшее в употреблении. По капиталу вход в такой бизнес также недорогой, но лучше им заниматься тем, кто может делать что-то своими руками: шить-кроить-моделировать. Спрос обязательно будет: индивидуальное шитье во все времена востребовано — не всем людям подходят стандартные магазинные размеры, да и эксклюзивная одежда всегда в цене, а малые доходы значительной части народа поспособствуют заказам на ремонт одежды ради отсрочки покупки нового. Кстати, с ремонтом проще — взял и исправил проблему, а вот для индивидуального шитья нужно еще умение общаться с заказчиком. Поэтому сначала разве лучше потренироваться на знакомых, организовав «домашнее ателье».













Под конец подсказка, которая может вам пригодиться. Если не хватает денег на открытие своего дела, один из способов их найти — со статусом безработного обратиться за безвозвратной субсидией на начало своего бизнеса. Ее не дают повторно и тем, кто прекратил предпринимательскую или ремесленническую деятельность менее года назад. Нужно иметь бизнес-план и, желательно, профильное образование или умение. Размер субсидии — 11 бюджетов прожиточного минимума. Для сельской местности — 15. Если ваш бизнес будет каким-то образом связаны с внедрением научно-технических разработок, то имеете право на 20 БПМ. А БПМ сейчас равен 231 рублю.





Можно взять кредит, но банки дадут его предпринимателям без опыта только под залог имущества или под поручительство. Однако финансовые консультанты не советуют брать кредит, но если уже без этого никак, то, чтобы минимизировать вероятные потери, пусть он составляет лишь около четверти ваших вложений в открытие бизнеса.







