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Не досчитались 16 коров. В колхозе под Полоцком полгода исчезали животные

02.11.2019 10:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последние полгода в одном из сельхозпредприятий Полоцкого района исчезали коровы. Всего в стаде не досчитались 16 животных.

 Как выяснилось, они стали жертвами преступного бизнеса, который организовали животноводы хозяйства.


Стадо КРС в этом хозяйстве в теплое время круглосуточно паслись на поле, поэтому увести их в лес не составляло труда. На этом решили разжиться 22-летний и 34-летний работники: они уводили коров из стада, убивали их в лесу, разделывали и задешево продавали мясо скупщикам  — за 150−200 рублей, рассказала порталу gorod214.by официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Руководство хохозяйства обратило внимание на пропажу части буренок, когда стадо перевели со свободного выпаса на стойловое содержание. Вскоре милиция нашла подозреваемых.

По предварительным оценкам, животноводы наворовали на 37 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
 
 
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В последние полгода в одном из сельхозпредприятий Полоцкого района исчезали коровы. Всего в стаде не досчитались 16 животных.
 
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