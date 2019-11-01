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«Шахтер» ищет главного тренера. Зарплата - от 1200 рублей

02.11.2019 12:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Шахтер» через Государственную службу занятости ищет главного тренера. Вакансия опубликована на сайте ведомства.


Сергей Ташуев. Фото: ФК "Шахтер"

От кандидата требуется опыт работы в командах Высшей лиги или иностранных государств, а также среднее специальное образование. Зарплата — от 1200 рублей.

В белорусской лиге клуб «Шахтер» занимает 3-е место.

Главным тренером команды является россиянин Сергей Ташуев. Ранее он тренировал нальчикский «Спартак», белгородский «Салют», махачкалинский «Анжи», донецкий «Металлург» и краснодарскую «Кубань». В апреле 2018 года возглавил солигорский «Шахтер».

Неделю назад Сергей Ташуев заявил, комментируя потерю очков в матчах с «Динамо», «Городеей» и «Дняпром», что «в клубе определенные проблемы, которые, возможно, влияют на футболистов».

 
 
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От кандидата требуется опыт работы в командах Высшей лиги или иностранных государств, а также среднее специальное образование. Зарплата - от 1200 рублей.
 
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