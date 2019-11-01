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Татьяна Шаракова взяла «бронзу» на этапе Кубка мира на велотреке в Минске

02.11.2019 12:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Татьяна Шаракова взяла «бронзу» на этапе Кубка мира на велотреке в Минске
Фото из открытых источников

В Минске стартовал первый этап Кубка мира по велоспорту на треке. Успешно для белорусской команды завершилась женская гонка по очкам.

Татьяна Шаракова взяла «бронзу» на этапе Кубка мира на велотреке в Минске Татьяна Шаракова завоевала вторую медаль чемпионата Европы на велотреке

Татьяна Шаракова набрала по ходу состязаний 35 очков и выиграла «бронзу». Чемпионкой стала американка Дженнифер Валент (66 очков), «серебро» на счету итальянки Марии Джулии Конфалоньери (38 очков).

Этап Кубка мира в Минске продолжится до 3 ноября. В программу соревнований вошли индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон и гонка по очкам.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская спортсменка успешно выступила в гонке по очкам.
 
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