Татьяна Шаракова взяла «бронзу» на этапе Кубка мира на велотреке в Минске

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В Минске стартовал первый этап Кубка мира по велоспорту на треке. Успешно для белорусской команды завершилась женская гонка по очкам.

Татьяна Шаракова набрала по ходу состязаний 35 очков и выиграла «бронзу». Чемпионкой стала американка Дженнифер Валент (66 очков), «серебро» на счету итальянки Марии Джулии Конфалоньери (38 очков).

Этап Кубка мира в Минске продолжится до 3 ноября. В программу соревнований вошли индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон и гонка по очкам.