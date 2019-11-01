«Колл-центр ложится». «Белвест» вышел на ICO и не успевает продавать токены

Источник материала: KYKY

В это сложно поверить, но витебское обувное предприятие решило собрать инвестиций на криптобирже. Генеральный директор «Белвеста» Юрий Суманеев смело говорит, что это первый в мировой практике случай выхода на ICO промышленного предприятия – до этого токены выпускали только фермы, где майнили криптовалюты. Пишет news.vitebsk.cc.

По словам Юрия эксперимент более чем удачный. Продажи токенов «Белвеста» стартовали 1 ноября, но уже не хватает мощностей, чтобы обслуживать тех, кто хочет их купить: «Колл-центр ложится. Завтра-послезавтра для обеспечения обслуживания потока заявок вводят дополнительный штат сотрудников», – рассказал Юрий. И добавил, что за первый день на криптобирже зарегистрировалось более 6500 человек. Однако информации о количестве проданных токенов пока что нет.

Зачем «Белвесту» токены? Окей, за сколько я могу их купить?

Предприятие решило продать токены холдинга, чтобы собрать денег на развитие своей розничной сети и увеличение объемов производства. Купить токены витебского «Белвеста» – то есть инвестировать в компанию – можно только физическим лицам-резидентам Беларуси. Продаются токены в двух валютах: 100 евро со ставкой 5,15% годовых и 5000 российских рублей со ставкой 9% годовых. Оба варианта выпускаются со сроком обращения в три года.