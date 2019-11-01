Недвижимое имущество: каков порядок регистрации?

Источник материала: Пинский Вестник

Начиная рассказ о деятельности Пинского филиала Брестского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, который, напомню, в будущем году отметит свое 80-летие, мы подробно остановились на некоторых новых видах оказываемых услуг (см. «ПВ» № 85 от 22 октября с.г.).



Сегодня разговор пойдет о нюансах хорошо известной многим услуги - государственной регистрации недвижимого имущества. Наш собеседник - заместитель начальника филиала Анатолий ЛЕШКЕВИЧ.



- Действующая система государственной регистрации недвижимого имущества появилась в Беларуси с 2003 года, после вступления в силу Закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», - подчеркивает Анатолий Александрович. - Основное отличие от ранее существовавшего порядка - установление на уровне закона механизма сбора, учета, хранения и использования сведений о недвижимом имуществе. Сегодня в регистре недвижимости по Пинску и Пинскому району такие сведения имеются в отношении около 142 300 объектов.



- А какие действия, связанные с объектами недвижимости, подлежат госрегистрации?



- Практически все: их создание, изменение, прекращение, а также возникновение, переход, прекращение прав на них, их ограничение или обременение. Значимость процедуры государственной регистрации можно доказать на конкретном примере. Допустим, гражданин захотел приобрести гараж, договорился с продавцом, рассчитался, и они разошлись, в лучшем случае оформив расписку. Но бывает и так, что просто подошли к председателю кооператива и переписали какую-то карточку. В этом случае покупатель, не удостоверившись в том, что гараж зарегистрирован в регистре недвижимости, приобрел лишь проблемы и не имеет права претендовать даже на место, где стоит гараж. Последствием такого «договора» вполне может стать судебное разбирательство. Поэтому хочется обратить внимание на то, что практически все сделки с недвижимым имуществом, участниками которых являются физические лица, должны быть сначала удостоверены регистратором или нотариусом, а затем пройти обязательную процедуру государственной регистрации.



Исключительным правом принимать документы для совершения регистрационных действий и собственно совершать их наделены регистраторы - работники республиканской и территориальных организаций по государственной регистрации. Регистратором может быть назначен гражданин Беларуси, прошедший соответствующую аттестацию, имеющий высшее юридическое образование или высшее образование по специальности «Земельный кадастр» либо высшее образование и опыт осуществления регистрационных действий не менее трех лет.



- В Пинском филиале много таких специалистов?



- С учетом бюро у нас работают четырнадцать человек.



- В век цифровизации экономики и электронного документооборота как обстоят дела у вас?





- В этих вопросах мы занимаем ведущие позиции: все регистрационные книги и регистрационные дела ведутся у нас в электронном виде. Создан такой ресурс, как открытая архивная информационная система, введен институт авторизованных посредников, также широко практикуется экстерриториальность удостоверения сделок, которая подразумевает возможность удостоверения договора отчуждения недвижимого имущества, которое находится, например, в Могилеве , по месту обращения заявителя в другом населенном пункте. При этом документы, необходимые для регистрации такой сделки и основанных на ней прав, регистратор после удостоверения договора может направить в территориальную организацию по месту нахождения недвижимого имущества по почте или передать в виде электронного документа. Это бесспорное преимущество для гражданина-заявителя.

- Как и кем используются сведения о недвижимом имуществе?



- Кроме учета, одна из основных задач регистра недвижимости - своевременное предоставление качественной и полезной для заказчика информации (производится за плату, кроме случаев, установленных законодательством). При этом заказчиком может выступать не обязательно собственник имущества. В настоящее время регистр недвижимости - один из самых востребованных информационных ресурсов в стране. Только в прошлом году было около 23 миллионов электронных обращений к его центральной базе.



- Впечатляет. Но, я не ошиблась, информация, касающаяся недвижимого имущества, может предоставляться не только его собственнику?



- Да. Например, актуальная информация о существующих на момент ее выдачи правах и ограничениях (обременениях) прав на конкретный объект недвижимого имущества может предоставляться любому лицу. Если кто-либо, зная точный адрес вашей недвижимости, решит получить о ней сведения в виде выписки из регистрационной книги, то это будет законно. В выписке будут содержаться данные о самом объекте (площадь, количество сараев, пристроек и так далее), информация о собственнике, в том числе дата возникновения права и основание владения, а также сведения о наличии ограничений (обременений), например, арестов, запретов, залогов. Таким образом, в случае сделки купли-продажи, например, покупатель, зная адрес интересующего его объекта, может легально и законно получить актуальные сведения о нем. Стоить такая услуга будет 0,2 базовой величины.



Обобщенная информация о принадлежащих конкретному лицу правах на объекты недвижимого имущества, а также сведения об условиях сделки и копии документов выдаются только определенному кругу лиц. На этих же условиях предоставляется и информация об истории объекта недвижимого имущества.



Интервью взяла Наталья КИРКОВЕЦ

К недвижимому имуществу относятся:



земельные участки, капитальные строения - здания (например, жилые дома, садовые домики, гаражи и т.д.), сооружения, незавершенные законсервированные капитальные строения; изолированные помещения (например, квартиры в многоквартирных домах или помещения под офисы в бизнес-центрах), машино-места, предприятия как имущественные комплексы, а также другие виды недвижимого имущества в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

Перечни всех документов, необходимых для совершения регистрационных действий, для удобства размещены на сайте областного агентства: agr.brest.by в разделе «административные процедуры и услуги». Общий срок совершения регистрационных действий --- 5 рабочих дней. Кроме того, предусмотрены ускоренный (2 рабочих дня) и срочный порядок (1 рабочий день). А в случае необходимости запроса документов срок совершения регистрационных действий не может превышать одного месяца. Также законом о государственной регистрации предусмотрены случаи приостановления, отказа в приеме документов и совершении регистрационных действий. Статистика отказов составляет сегодня менее одного процента.