Какой будет территория возле центрального рынка в Бресте? Посмотрим на проект-победитель

Источник материала: Виртуальный Брест

В горисполкоме подвели итоги конкурса «Две площади одного квартала».





Реализовывать идею новой среды в районе старого автовокзала и «колхозного» рынка жюри доверило команде ООО «Воробьев и партнеры». Проект компании признан победителем конкурса на обустройство квартала в пределах улиц Мицкевича, Карбышева, Пушкинская и Куйбышева за свою универсальность.





Брестский офис «Воробьев и партнеры», чьи представительства есть также в Минске и в Майами, - это молодые архитекторы Дарья Голуб, Вероника Супрунюк, Александр Голод, Дмитрий Сушкевич, Денис Шульгинов и Антон Корнейчук. Сделать что-то уникальное для родного города и войти в его историю, признаются ребята, почетно и волнительно.





Победители предлагают переосмыслить функции квартала, позволив ему стать новым центром притяжения. Планируется соединить две главные площади – рыночную и игровую, а сам квартал разделить на 3 условные зоны, у каждой из которых будет свое назначение. Здесь разместятся общепит и торговля, музыкальная площадка для проведения концертов и спектаклей, новое офисное здание, многоуровневый паркинг на 514 мест, зона для прогулок и времяпрепровождения горожан любых возрастов – от мала до велика.





Авторы концепции под негласным названием «Колхозка», кроме того, предлагают возвести на крытом рынке второй уровень, где появится зоны для фудкорта и релакса. Венчать все это дело будет огромный купол. Здание старого автовокзала планируется сохранить, но перепрофилировать: в нем появятся два крыла, соединенные пешеходной дорожкой. В одной части намечен ресторан, в другой – галерея.





- В нашем проекте предусмотрено минимальное внедрение, - рассказывает Александр Голод, руководитель брестского офиса компании «Воробьев и партнеры». – Хотелось сохранить всю эту атмосферу, но очень тонко добавить что-то новое. Думаю, у нас получилось. Вся концепция – это большое общественное пространство. Не внутри здания, а снаружи. Площади, скверы, пешеходные аллеи. Хотим сделать хорошее место, чтобы разгрузить центр, Советскую и Пушкинскую. У нас специально все разбито на зоны, каждую из которых может взять и реализовать отдельный инвестор. Один, например, автовокзал и площадь, другой – офисное здание, третий – реконструкцию рынка, четвертый – модернизацию павильонов открытой торговли. С точки зрения коммерции, это наша главная фишка.













Жюри, кроме того, отметило, что возможен и такой сценарий, когда в финальную концепцию квартала будут интегрированы элементы из других конкурсных работ.

– Многие участники предложили очень интересные идеи, - пояснил главный архитектор Бреста Николай Власюк. – Не исключался вариант, когда мы просто постараемся сделать из них микс. Мы также не ставили задачу сдерживать конкурсантов в финансовом плане, это был конкурс на поиск идей. Если она интересная, то сможет привлечь и соответствующие финансы.

















Напомним, на конкурс «Две площади одного квартала» было представлено 11 архитектурно-градостроительных концепций. За право приступить к осуществлению своего видения пространства фактически в самом сердце Бреста боролись специалисты из Беларуси, России и даже Дании. После презентации проектов для широкой общественности все они были опубликованы в интернете, где любой горожанин мог оставить свой отзыв и тем самым повлиять на решение жюри.