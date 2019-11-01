|
Застройка микрорайона Вулька. Жители частного сектора не рады
02.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Перспективы застройки Брестского микрорайона Вулька обсудили в горисполкоме.
Здесь прошла презентация архитектурно-планировочной концепции многоэтажных жилых домов по улице Вульковская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перспективы застройки Брестского микрорайона Вулька обсудили в горисполкоме. Здесь прошла презентация архитектурно-планировочной концепции многоэтажных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)