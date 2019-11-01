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Всемирный день мужчин. Пять причин, почему следует поздравить отца, мужа, брата и друга
Источник материала: СТВ
В первую субботу ноября на постсоветском пространстве празднуется Всемирный день мужчин. Он был учреждён по предложению Михаила Горбачёва, который считал, что мужчины имеют право получать поздравления вне зависимости от того, служили ли они в армии. Аналогичный международный праздник отмечают 19 ноября.
Мы не будем советовать вам, как поздравить своих братьев, отцов, мужей и друзей. Мы просто расскажем, почему мужчины достойны своего праздника.
Мужчины являются неотъемлемой частью семьи
Да, не всем повезло с хорошим отцом, но всё-таки мужчины стараются. Например, некоторые мужчины
Мужчины помогают человечеству двигаться вперёд
Бесспорно, ещё пару столетий назад у женщин попросту не было возможности заниматься наукой, поэтому затрагивать тему, кто внёс больший вклад мы не будем. Достаточно просто сказать, что такие парни, как Билл Гейтс, Илон Маск и Ларри Пейдж
Мужчины создают отличную музыку
Давайте
Мужчины стоят на страже безопасности
И сейчас мы не про
Мужчины любят женщин
Например, парни
Так что не забудьте поздравить своих мужчин, они это оценят.
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В первую субботу ноября на постсоветском пространстве празднуется Всемирный день мужчин. Он был учреждён по предложению Михаила Горбачёва, который считал, что...
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