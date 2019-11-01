В Щучинском районе Audi врезалась в дерево, погибла беременная женщина

Источник материала: Tut.by

Беременная женщина за рулем Audi врезалась в дерево, она погибла на месте происшествия. Об этом сообщили в УВД ГАИ Гродненского облисполкома.



Фото: УГА УВД Гродненского облисполкома

Авария произошла 2 ноября около 9 часов утра. На 3-м километре дороги Желудок — Кукини автомобиль Audi съехал на правую по ходу движения обочину и врезался в придорожное дерево.

Удар пришелся на водительскую сторону автомобиля. 39-летняя беременная женщина за рулем скончалась на месте происшествия.



Фото: УГА УВД Гродненского облисполкома

На месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.