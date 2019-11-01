Об этом сообщает Bloomberg.





"Согласно новому опросу, проведенному ABC и Washington Post, мнения американцев относительно поддержки импичмента президента Дональда Трампа и необходимости его отстранения Конгрессом от должности разделились: 49% на 47%", – говорится в сообщении.





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Издание отмечает, что поддержка импичмента Трампа намного выше, чем была в случае с Биллом Клинтоном в 1998 году. Тогда только 27% американцев выступали за устранение Клинтона от должности.





Согласно опросу, который был проведен 27-30 октября, поддержка отстранения от должности Трампа выросла до 82% среди избирателей демократов и до 18% среди сторонников республиканцев.





Опрос также показал, что общее недовольство действиями, как Трампа, так и демократов в Конгрессе является достаточно высоким: 58% американцев негативно относятся к реакции Трампа на процедуру импичмента, а 50% – не одобряют общий подход к решению вопроса демократами.









Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.





После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.





Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.





Трамп назвал голосование в Палате "велич шей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".