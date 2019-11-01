ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поддержка импичмента Трампа намного выше, чем была в случае с Биллом Клинтоном в 1998 году

02.11.2019 13:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Опрос американцев об импичменте действующего президента США Дональда Трампа разделил американское общество почти на две равные части: в поддержку идеи отстранения от должности президента высказались 49% американцев, против – 47%.

Поддержка импичмента Трампа намного выше, чем была в случае с Биллом Клинтоном в 1998 году
ТАСС
Об этом сообщает Bloomberg.

"Согласно новому опросу, проведенному ABC и Washington Post, мнения американцев относительно поддержки импичмента президента Дональда Трампа и необходимости его отстранения Конгрессом от должности разделились: 49% на 47%",  – говорится в сообщении.

Читайте также:Друг поневоле. Как скандал вокруг Байдена может увеличить американскую помощь Украине
Издание отмечает, что поддержка импичмента Трампа намного выше, чем была в случае с Биллом Клинтоном в 1998 году. Тогда только 27% американцев выступали за устранение Клинтона от должности.

Согласно опросу, который был проведен 27-30 октября, поддержка отстранения от должности Трампа выросла до 82% среди избирателей демократов и до 18% среди сторонников республиканцев.

Опрос также показал, что общее недовольство действиями, как Трампа, так и демократов в Конгрессе является достаточно высоким: 58% американцев негативно относятся к реакции Трампа на процедуру импичмента, а 50%  – не одобряют общий подход к решению вопроса демократами.


Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Трамп назвал голосование в Палате "велич шей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опрос американцев об импичменте действующего президента США Дональда Трампа разделил американское общество почти на две равные части: в поддержку идеи...
 
Новости дня
Новости разные
 
На заседании Совета глав правительств стран ШОС подписано 15 документов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика