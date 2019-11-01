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На заседании Совета глав правительств стран ШОС подписано 15 документов

02.11.2019 13:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ташкенте по итогам заседания Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества было подписано 15 документов.


Фото: Официальный сайт Правительства КР
 
Один из таких – рамочное соглашение о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, стороны поставили свои подписи под текстом отчета о ходе программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, а также под планом реализации программы сотрудничества по продовольственной безопасности. Была принята концепция взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС в сфере ж/д транспорта.

Еще подписаны меморандум между таможенными службами о взаимной интеграции национальных транзитных систем и совместное коммюнике по итогам 18-го заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.

Также участники заседания подписали меморандумы о взаимопонимании между ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что страны ШОС приняли программу торгово-экономического сотрудничества до 2035 года, пишет mir24.tv

Напомним, декларацию о создании ШОС в Шанхае в июне 2001 года подписали шесть государств – Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.
 
 
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В Ташкенте по итогам заседания Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества было подписано 15 документов.
 
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