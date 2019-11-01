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Ждите! Через нефтяной маневр в России в Беларуси вырастут цены на бензин
Источник материала: Партизан
Отсутствие компенсации потерь Минска от налогового маневра в нефтяной отрасли России приведет к росту цен на нефтепродукты в Беларуси. Об этом заявил во время «Октябрьского экономического форума» министр финансов Максим Ермолович.
Глава Минфина Максим Ермолович подчеркнул, что налоговый маневр влияет на внешнюю конкурентоспособность и на внутренние цены на нефтепродукты, сообщает
Это, по его словам, связанное с маневром наибольшее негативное последствие испытают нефтеперерабатывающие заводы.
Министр также сообщил, что ситуация будет влиять на бюджет, так как возможности страны поддерживать уровень профицита сокращаются. Но, по его мнению, бюджет адаптируется к этим условиям.
Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. Глава Беларуси отметил, что российский налоговый маневр уменьшил поступления от вывозных пошлин за нефтепродукты,
информирует Белсат.
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Отсутствие компенсации потерь Минска от налогового маневра в нефтяной отрасли России приведет к росту цен на нефтепродукты в Беларуси. Об этом заявил во время...
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