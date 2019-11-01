Ждите! Через нефтяной маневр в России в Беларуси вырастут цены на бензин

БелТА. Глава Минфина Максим Ермолович подчеркнул, что налоговый маневр влияет на внешнюю конкурентоспособность и на внутренние цены на нефтепродукты, сообщает





Это, по его словам, связанное с маневром наибольшее негативное последствие испытают нефтеперерабатывающие заводы.





Министр также сообщил, что ситуация будет влиять на бюджет, так как возможности страны поддерживать уровень профицита сокращаются. Но, по его мнению, бюджет адаптируется к этим условиям.





Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. Глава Беларуси отметил, что российский налоговый маневр уменьшил поступления от вывозных пошлин за нефтепродукты,

информирует Белсат.











