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Источник: Гончаренко подал в отставку, но она не принята

02.11.2019 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Источник: Гончаренко подал в отставку, но она не принята
Перед матчем 1/8 финала Кубка России ЦСКА – «Уфа» (1:0) главный тренер армейцев Виктор Гончаренко встретился с руководством клуба.

Согласно источнику, специалист заявил о желании покинуть команду. Он считает, что виновен в сложившейся ситуации и подал в отставку. Отмечается, что владелец клуба Евгений Гинер не принял его уход. Функционер отметил, что Гончаренко должен исправить положение красно-синих.

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 26 очков. На групповом этапе Лиги Европы команда провела три матча и потерпела три поражения.
 
 
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