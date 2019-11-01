Источник: Гончаренко подал в отставку, но она не принята

Перед матчем 1/8 финала Кубка России ЦСКА – «Уфа» (1:0) главный тренер армейцев Виктор Гончаренко встретился с руководством клуба.





Согласно источнику, специалист заявил о желании покинуть команду. Он считает, что виновен в сложившейся ситуации и подал в отставку. Отмечается, что владелец клуба Евгений Гинер не принял его уход. Функционер отметил, что Гончаренко должен исправить положение красно-синих.





На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 26 очков. На групповом этапе Лиги Европы команда провела три матча и потерпела три поражения.



