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Источник: Гончаренко подал в отставку, но она не принята
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает
Перед матчем 1/8 финала Кубка России ЦСКА – «Уфа» (1:0) главный тренер армейцев Виктор Гончаренко встретился с руководством клуба.
Согласно источнику, специалист заявил о желании покинуть команду. Он считает, что виновен в сложившейся ситуации и подал в отставку. Отмечается, что владелец клуба Евгений Гинер не принял его уход. Функционер отметил, что Гончаренко должен исправить положение красно-синих.
На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 26 очков. На групповом этапе Лиги Европы команда провела три матча и потерпела три поражения.
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Об этом сообщает Metaratings.ru.
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