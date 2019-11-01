ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможня нашла добро: гражданка Украины намеревалась вывезти с территории ЕАЭС культурные ценности

02.11.2019 12:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Незаконный вывоз с территории Евразийского экономического союза культурных ценностей пресекли гомельские таможенники в пункте пропуска «Терюха».

Ценности нашли в пассажирском поезде «Санкт-Петербург – Киев». При устном опросе пассажир одного из вагонов заявил об отсутствии предметов, подлежащих декларированию. 



Вместе с тем, в личных вещах 50-летней гражданки Украины обнаружены книги «Новый медицинский календарь» 1892 года издания и «Екатерина II: ее происхождение, интимная жизнь и политика» 1895 года издания, а также четыре ложки из металла белого цвета, пишет gomel.customs.gov.by 

На одной из ложек на обратной стороне имеется клеймо «1884». 

Данные предметы по своему внешнему виду и датам изготовления были схожи с предметами, представляющими культурную ценность. Это и подтвердили результаты экспертизы, проведенной в Таможенной лаборатории. А еще эксперт установил, что ложки изготовлены из серебряного сплава. 


По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незаконный вывоз с территории Евразийского экономического союза культурных ценностей пресекли гомельские таможенники в пункте пропуска «Терюха».
 
Новости дня
Новости разные
 
Горки в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика