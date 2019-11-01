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Казахстан перешел на белорусское молоко
Источник материала: Партизан
За восемь месяцев 2019 года Казахстан импортировал 37,5 тыс. тонн молока и сливок. Стоимость закупленного товара составила $56,3 млн. В натуральном выражении поставки снизились на 10,7%, а в денежном на 15,5%.
Главным поставщиком молока стала Беларусь. Из нашей страны прибыло 12,9 тыс. тонн на $22,5 млн, пишет сайт
В свою очередь Кыргызстан поставил 9,3 тыс. тонн данной продукции, а Россия — 8,2 тыс. тонн.
Кроме того, Казахстан закупил у Франции 2,6 тыс тонн молока, у Литвы — 2,1 тыс. тонн, у Украины — 1,1 тыс. тонн, у Польши — 480 тонн.
Также свою продукцию поставляли Латвия (300 тонн), Эстония (240 тонн) и даже Новая Зеландия (105 тонн).
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За восемь месяцев 2019 года Казахстан импортировал 37,5 тыс. тонн молока и сливок. Стоимость закупленного товара составила $56,3 млн. В натуральном выражении поставки...
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