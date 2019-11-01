Казахстан перешел на белорусское молоко

Produkt.by . Главным поставщиком молока стала Беларусь. Из нашей страны прибыло 12,9 тыс. тонн на $22,5 млн, пишет сайт





В свою очередь Кыргызстан поставил 9,3 тыс. тонн данной продукции, а Россия — 8,2 тыс. тонн.





Кроме того, Казахстан закупил у Франции 2,6 тыс тонн молока, у Литвы — 2,1 тыс. тонн, у Украины — 1,1 тыс. тонн, у Польши — 480 тонн.





Также свою продукцию поставляли Латвия (300 тонн), Эстония (240 тонн) и даже Новая Зеландия (105 тонн).