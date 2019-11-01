В Беларуси открывается осенне-зимний сезон массовой охоты на пушного зверя

сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Ольга Громович. Об этомкорреспонденту агентства «Минск-Новости» специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Ольга Громович.





— Охотиться разрешено в светлое время суток с подхода на животных любого пола и возраста. Можно использовать гладкоствольные ружья с патронами, снаряженными дробью, а также нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм. Разрешается также применение охотничьих собак всех пород, кроме гончих и борзых. Допускается и безружейный способ добычи с использованием капканов и ловушек, за исключением петель, — рассказала О. Громович.













Кроме того, продолжается охота на зайцев беляка и русака, но с 2 ноября правила добычи расширены.





— Кроме ружейной охоты с подхода, возможна охота из засады или загоном, — уточнила специалист. — Допустимо также применение охотничьих собак всех пород. Что касается разрешенного оружия, то это гладкоствольные ружья и дробовые патроны.





По ее словам, при охоте на зайца не возбраняется использовать ловчих птиц, но этот способ распространения в Беларуси не получил.





Осенне-зимний охотничий сезон продлится по последнее воскресенье января. Традиционно на усиленный режим работы перейдут и сотрудники госинспекции.





О. Громович напомнила, что при добыче пушнины с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин, а при повторном нарушении — лишение права на охоту.





За особо злостное браконьерство нарушители помимо штрафов могут получить куда более строгое наказание — вплоть до лишения свободы. Например, 1 год и 3 месяца проведет в колонии строгого режима охотник-нелегал, добывший минувшей зимой с помощью петли косулю и уже трижды судимый за незаконную охоту. К двум годам заключения приговорены браконьеры, застрелившие самца оленя и двух беременных самок под Минском в апреле прошлого года.











