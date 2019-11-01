Ермолович: Отказ Беларуси от налогового суверенитета не обсуждается

Такое заявление сделал глава Минфина РБ Максим Ермолович, комментируя прозвучавшие в пресс высказывания российских чиновников о том, что Россия готова компенсировать Беларуси налоговый маневр в нефтянке при условии адаптации на территории Беларуси налогового кодекса РФ с некими незначительными исключениями.





«Этот вопрос давно решен. Отказ от налогового суверенитета не обсуждается», - заявил Ермолович.





«По крайней мере, в одностороннем порядке», - добавил он.









Комментируя влияние налогового маневра в российской нефтянке на Беларусь, Ермолович сказал, что потери бюджета в этой части никак не влияют на расходную часть бюджета, а лишь сказываются на объеме средств, направляемых на погашение внешнего долга.





Вместе с тем, он отметил, что налоговый маневр куда больше негативно повлияет на доходность нефтепереработки в Беларуси и приведет к росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.