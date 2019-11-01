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ЦИК не нашла основания для восстановления в кандидатах представителя "Молодежного блока"

02.11.2019 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На заседании Центральной избирательной комиссии 31 октября рассматривалась жалоба кандидата по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3 Владислава Сысы о лишении его статуса кандидата в депутаты Палаты представителей.

"Правозащитники за свободные выборы" напоминают, что 21 октября Брестская областная избирательная комиссия лишила  активиста "Молодежного блока" Владислава Сысу, который выдвигался от Белорусской социал-демократической Грамады, статуса кандидата в депутаты. Поводом стало "отсутствие постоянного места жительства в Беларуси".

Комиссия сослалась на факт временного выезда Владислава на учебу в магистратуру Варшавского университета, куда он поступил в прошлом году. А также на интервью активиста "Еврорадио", где он сказал следующее: "летом я постоянно нахожусь в Беларуси, а остальное время в Польше".


По мнению комиссии, это нарушает часть 2 статьи 57 Избирательного кодекса, которая предусматривает, что кандидат в депутаты должен постоянно проживать на территории Беларуси. При этом Сыса имел и имеет постоянную белорусский прописку.

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов отказала в удовлетворении жалобы Владислава Сысы.
 
 
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На заседании Центральной избирательной комиссии 31 октября рассматривалась жалоба кандидата по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3 Владислава Сысы о...
 
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