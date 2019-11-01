Покупать ж/д билеты на внутрироссийские маршруты в Беларуси стало выгоднее

Источник материала: Аргументы и факты

С 1 ноября БЖД предоставила возможность продажи проездных и перевозочных документов по внутреннему тарифу на территории одного государства во внутреннем сообщении другого государства. В список стран вошли Россия, Казахстан и Кыргызстан.

В БЖД пояснили, если ранее пассажир приобретал проездной документ в пунктах продажи БЖД для проезда в плацкартном вагоне формирования ОАО «РЖД», например, по маршруту «Москва–Ярославль» по международному тарифу за 62,22 бел. руб., то с 1 ноября стоимость проезда составляет 34,45 бел. руб., то есть по тарифу, действующему в России.

В свою очередь, пассажиры других государств СНГ и стран Балтии имеют возможность в своих пунктах продажи оформить проездные документы на поезда с нумерованными местами, следующие в пределах Республики Беларусь, по действующим внутренним тарифам.

Если пассажир ранее приобретал проездной документ в пунктах продажи Российских железных дорог для проезда в плацкартном вагоне поезда формирования БЖД по маршруту «Минск–Брест» по международному тарифу за 1175 российских рублей, то с 1 ноября стоимость проезда по тарифу, действующему в Республике Беларусь, составляет уже 359 российских рублей.

Более подробную информацию можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги и в Контакт-центре по телефону 105.