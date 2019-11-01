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Покупать ж/д билеты на внутрироссийские маршруты в Беларуси стало выгоднее

02.11.2019 13:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Покупать ж/д билеты на внутрироссийские маршруты в Беларуси стало выгоднее
Фото из открытых источников

С 1 ноября БЖД предоставила возможность продажи проездных и перевозочных документов по внутреннему тарифу на территории одного государства во внутреннем сообщении другого государства. В список стран вошли Россия, Казахстан и Кыргызстан.

Покупать ж/д билеты на внутрироссийские маршруты в Беларуси стало выгоднее В Беларуси отменяют сбор за покупку билетов на поезд через Интернет

В БЖД пояснили, если ранее пассажир приобретал проездной документ в пунктах продажи БЖД для проезда в плацкартном вагоне формирования ОАО «РЖД», например, по маршруту «Москва–Ярославль» по международному тарифу за 62,22 бел. руб., то с 1 ноября стоимость проезда составляет 34,45 бел. руб., то есть по тарифу, действующему в России.

В свою очередь, пассажиры других государств СНГ и стран Балтии имеют возможность в своих пунктах продажи оформить проездные документы на поезда с нумерованными местами, следующие в пределах Республики Беларусь, по действующим внутренним тарифам.

Если пассажир ранее приобретал проездной документ в пунктах продажи Российских железных дорог для проезда в плацкартном вагоне поезда формирования БЖД по маршруту «Минск–Брест» по международному тарифу за 1175 российских рублей, то с 1 ноября стоимость проезда по тарифу, действующему в Республике Беларусь, составляет уже 359 российских рублей.

Более подробную информацию можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги и в Контакт-центре по телефону 105.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С 1 ноября Белорусская железная дорога (БЖД) изменила принципы тарифообразования на поездки пассажиров по территории России, Казахстана и Кыргызстана.
 
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