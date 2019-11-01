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Премьер Беларуси предложил гармонизировать правила торговли продовольствием в рамках ШОС
02.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил гармонизировать правила торговли продовольствием в рамках ШОС. По его словам, обеспечение продовольственной безопасности в условиях изменения климата – одна из важнейших задач в условиях современного мира, сообщает
Он подчеркнул, что на сегодняшний день на пространстве Шанхайской организации сотрудничества проживает более 40% населения земного шара. Это порядка трех миллиардов человек. Румас считает, что в данных условиях обеспечение полноценной продовольственной безопасности является неотъемлемым фактором укрепления безопасности в регионе ШОС в целом.
Кроме того, премьер Беларуси инициировал развитие транспортно-логистических проектов с участием стран-членов организации. По его словам, сейчас есть все возможности для реализации новых международных проектов.
Румас напомнил, что в области транспорта между странами ШОС подписано соглашение о создании благоприятных условий для международных автоперевозок, к которому Беларусь присоединилась в прошлом году.
Сообщается, что
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, созданная в 2001 году. В состав организации входят Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства – наблюдателя при ШОС, в их числе Беларусь, которая получила этот статус в 2015 году.
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По словам Сергея Румаса, обеспечение продовольственной безопасности в условиях изменения климата – одна из важнейших задач в современном мире.
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