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Премьер Беларуси предложил гармонизировать правила торговли продовольствием в рамках ШОС

02.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил гармонизировать правила торговли продовольствием в рамках ШОС. По его словам, обеспечение продовольственной безопасности в условиях изменения климата – одна из важнейших задач в условиях современного мира, сообщает БЕЛТА.

«Беларусь предлагает разработать и реализовать под эгидой ШОС мероприятия, которые содействовали бы взаимовыгодной торговле продовольствием и сельскохозяйственной продукцией. Это включает в себя гармонизацию правил и требований по импорту и экспорту продовольственных товаров», – сказал Румас на саммите ШОС в Ташкенте.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на пространстве Шанхайской организации сотрудничества проживает более 40% населения земного шара. Это порядка трех миллиардов человек. Румас считает, что в данных условиях обеспечение полноценной продовольственной безопасности является неотъемлемым фактором укрепления безопасности в регионе ШОС в целом.

Кроме того, премьер Беларуси инициировал развитие транспортно-логистических проектов с участием стран-членов организации. По его словам, сейчас есть все возможности для реализации новых международных проектов.

«Если расширить взаимодействие по данному направлению, то это позволит в полной мере воспользоваться возможностями глобальной торговли, а также создать новые объекты социально-экономической инфраструктуры», – добавил премьер.

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Румас напомнил, что в области транспорта между странами ШОС подписано соглашение о создании благоприятных условий для международных автоперевозок, к которому Беларусь присоединилась в прошлом году.

Сообщается, что страны ШОС приняли программу торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. Она была подписана на заседании глав правительств в Ташкенте.

Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, созданная в 2001 году. В состав организации входят Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства – наблюдателя при ШОС, в их числе Беларусь, которая получила этот статус в 2015 году.



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По словам Сергея Румаса, обеспечение продовольственной безопасности в условиях изменения климата – одна из важнейших задач в современном мире.
 
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