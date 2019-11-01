«Собственник бизнеса говорит, что тараканы у клиента в еде – это нормально». За что уже сутки извиняется СЕО «Гаража»

Источник материала: KYKY

Уже практически сутки в беларуском Facebook кипит очередной скандал (все забыли про ПЕН-центр?). На этот раз в конфликт попала сеть кафе «Гараж» и лично ее СЕО Олег Паречин. Что здесь вообще происходит?

Все началось вчера, 1 ноября. PR-менеджер Ирина Корицкая-Корзюк опубликовала у себя на странице обычный пост: спросила у друзей «кто знает маркетолога или директора сети кафе «Гараж»?». Сейчас под этим постом всего шесть лайков и больше 160 комментариев.

В посте очень быстро отметили Олега Паречина. Ирина объяснила, зачем ей нужны контакты кафе: «Это капец, что происходит в кафе на Кальварийской. Сегодня с едой подали таракана! Ходила только ради сына – ему антураж нравится в кафе и пицца. Но, б...., больше никогда. Никогда в это кафе».

Затем в комментарии к этому же посту пришел и сам Олег, он написал: «Пообщались с Ириной, найти какое-либо решение у меня не получилось. Ещё раз приношу свои извинения за ситуацию. Действительно работаем над собой. «Проблема таракана» у нас = авария. Готов публично понести наказание».

Тут же Олегу пришел ответ от Ирины: «Олег не первый раз включает отговорки а-ля форс-мажор, авария и всякое бывает. Я вспомнила сегодня, что пару лет назад уже общалась с ним по тому же вопросу ужасного качества. [...] Могу бесплатно дать совет: закрывайте эту клоаку. Делайте в ней капремонт, травлю живности, замену вентиляции и всех сотрудников. Особенно тех, что на кухне моют посуду. Покупайте нормальные посудомоечные машины, оборудование для кафе, проводите обучение сотрудников. А то валить на то, что дом старый и поэтому все это в тарелке у клиента – это дно».

Чуть позже Ирина написала еще один комментарий: «Собственник бизнеса говорит, что тараканы у клиента в еде – это нормально. Нонсенс. Ситуация двухгодичной давности повторяется. Тогда вы также говорили, Олег Паречин, что чёрный авокадо и листья салата с песком – это нормально».

В комментарии к посту пришли «наблюдатели». Одни защищали кафе, Иван Муравьев написал: «В пользу «Гаража» скажу, что заведение никогда меня не разочаровывало. Ходил и обедать, и просто кофе пить. Чисто, вкусно, сервис не идеальный, но я и не жду его в сетевом заведении». Другие советовали Ирине просто перестать ходить в заведение, ну а третьи вспоминали, что случалось с ними в этом кафе. Виталий Коледа написал: «Как то в «Гараже» нам подали пиццу с заплесневевшим помидором».

Историй про плохой сервис этого кафе становилось все больше. Так появился еще один комментарий Паречина: «Мне искренне жаль ребят, которые потратили свое время и деньги на «Гараж». Перед каждым лично извинялся и готов извиниться.

Все деньги, «потраченные зря», я предлагал сразу – и готов до сих пор – вернуть. Мы даже специальную программу запустили . И мы работали и продолжаем работать с особым рвением и старанием над своими ошибками, качество и сервисом. Я искренне не понимаю причины, по которым эти ребята продолжают к нам ходить, «убивать» свое время, портить настроение и тратить нервы».

На следующее утро, 2 ноября, Олег Паречин написал личный пост уже на своей странице: «Вчера один из «Гараж» сильно лажанул. Из зала к гостю на стол прибежал таракан. Кафе находится рядом с нашим центральным офисом, поэтому у меня была возможность лично пообщаться с гостем и попытаться найти/предложить решение. К сожалению, безуспешно. Как и у менеджера кафе. Данный случай вызвал очень сильную эмоцию у гостя и диалог просто не получился. По результату – пост в Facebook и бурное обсуждение активными пользователями сети. Все мои попытки извиниться и исправить ситуацию просто отвергались. Временами складывалось впечатление, что меня готовы растерзать. Хотел бы еще раз извиниться перед гостем. И предложить найти возможное решение. [...] Таракан в кафе – это проблема. Таракан на столе у гостя на столе – это беда! [...] Я приглашаю всех желающих посетить кухню любого «Гаража», чтобы пообщаться с командой кафе, своими глазами увидеть и спросить, как мы следим за порядком и какие действия предпринимаем для поддержания чистоты. [...] PS: данный случай подтолкнул к запуску трансляции видео работы кухни «Гаража» в сеть».

Пост Олега вызывал положительную реакцию, Паречину начали оставлять комментарии в духе «вы молодцы».

Очередной пост написала и Ирина: «Мне кажется, Aлесь Пилецкий может написать или добавить в свой цикл #уаднойкраiне заметку о том, что гнилые овощи в салатах, забродившие от старости супы, недопеченные пиццы, чай в вонючих (словно вымытых половой тряпкой) стаканах, тарелки со следами жирных пальцев и тараканы в них и в выпечке – это для некоторых кафе «нормально».

Если участники конфликта о чем-то договорятся в итоге, мы обязательно сообщим вам об этом.