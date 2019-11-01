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«Собственник бизнеса говорит, что тараканы у клиента в еде – это нормально». За что уже сутки извиняется СЕО «Гаража»
Источник материала: KYKY>
Уже практически сутки в беларуском Facebook кипит очередной скандал (все забыли про ПЕН-центр?). На этот раз в конфликт попала сеть кафе «Гараж» и лично ее СЕО Олег Паречин. Что здесь вообще происходит?
Все началось вчера, 1 ноября. PR-менеджер Ирина Корицкая-Корзюк
В посте очень быстро отметили Олега Паречина. Ирина объяснила, зачем ей нужны контакты кафе: «Это капец, что происходит в кафе на Кальварийской. Сегодня с едой подали таракана! Ходила только ради сына – ему антураж нравится в кафе и пицца. Но, б...., больше никогда. Никогда в это кафе».
Затем в комментарии к этому же посту пришел и сам Олег, он написал: «Пообщались с Ириной, найти какое-либо решение у меня не получилось. Ещё раз приношу свои извинения за ситуацию. Действительно работаем над собой. «Проблема таракана» у нас = авария. Готов публично понести наказание».
Тут же Олегу пришел ответ от Ирины: «Олег не первый раз включает отговорки а-ля форс-мажор, авария и всякое бывает. Я вспомнила сегодня, что пару лет назад уже общалась с ним по тому же вопросу ужасного качества. [...] Могу бесплатно дать совет: закрывайте эту клоаку. Делайте в ней капремонт, травлю живности, замену вентиляции и всех сотрудников. Особенно тех, что на кухне моют посуду. Покупайте нормальные посудомоечные машины, оборудование для кафе, проводите обучение сотрудников. А то валить на то, что дом старый и поэтому все это в тарелке у клиента – это дно».
Чуть позже Ирина написала еще один комментарий: «Собственник бизнеса говорит, что тараканы у клиента в еде – это нормально. Нонсенс. Ситуация двухгодичной давности повторяется. Тогда вы также говорили, Олег Паречин, что чёрный авокадо и листья салата с песком – это нормально».
В комментарии к посту пришли «наблюдатели». Одни защищали кафе, Иван Муравьев написал: «В пользу «Гаража» скажу, что заведение никогда меня не разочаровывало. Ходил и обедать, и просто кофе пить. Чисто, вкусно, сервис не идеальный, но я и не жду его в сетевом заведении». Другие советовали Ирине просто перестать ходить в заведение, ну а третьи вспоминали, что случалось с ними в этом кафе. Виталий Коледа написал: «Как то в «Гараже» нам подали пиццу с заплесневевшим помидором».
Историй про плохой сервис этого кафе становилось все больше. Так появился еще один комментарий Паречина: «Мне искренне жаль ребят, которые потратили свое время и деньги на «Гараж». Перед каждым лично извинялся и готов извиниться.
На следующее утро, 2 ноября, Олег Паречин
Пост Олега вызывал положительную реакцию, Паречину начали оставлять комментарии в духе «вы молодцы».
Очередной пост
Если участники конфликта о чем-то договорятся в итоге, мы обязательно сообщим вам об этом.
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