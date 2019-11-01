В Беларуси мужчина-пожарный попросил декретный отпуск. И его уволили

Источник материала: KYKY

В Беларуси официально пойти в декретный отпуск могут и мужчины, и женщины. Но если беларусок отпускают на три года без проблем и проволочек, то у беларусов с этим могу быть проблемы. Так, например, пожарный Артем Греков из Могилева потерял работу, когда заявил руководству о желании, остаться дома с ребенком. По информации «Радио свободы» рассказываем, в чем суть конфликта.

Антон работает пожарным 16 лет, говорит, что перспектив у него в МЧС не было. А вот у его жены – она работает региональным менеджером по продажам – как раз есть все шансы построить успешную карьеру. Поэтому, когда в семье родился второй ребенок, они решили, что в декрет уйдет отец – трудовой кодекс нашей страны это не запрещает. Когда на работе узнали о намерениях Артема, аттестационная комиссия просто не продлила с ним пятилетний контракт.Артем , у которого за плечами два высших образования, с заключением комиссии не согласился: «Замалчивались мои заслуги и достижения. Выглядело так, что я посредственный, безынициативный сотрудник, который нарушает трудовую дисциплину и чьи моральные и трудовые качества не соответствуют требованиям службы», – рассказал Артем журналистам.

После этого Греков подал в суд на МЧС, откуда его уволили. Когда в части узнали про искАртем а, предложили ему бартер: еще год контракта в обмен на то, что Артем заберет свой иск. Речи о том, что Артем у вернут работу и дадут декретный отпуск не было. Поэтому суд с МЧС был. По словам Артема, на заседании представители пожарной части ссылались на то, что должностные обязанности пожарных регулируются не Трудовым кодексом, а Положением о прохождении службы в органах чрезвычайных ситуаций. А в нем есть пункт, который говорит, что социальный отпуск для ухода за ребенком «может быть дан» на усмотрение руководства. Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий подтвердил, что один из пунктов Положения позволяет взять мужчинам декретный отпуск, но в случае, если он растит ребёнка один.

Артем проиграл суд первой инстанции, но решил не сдаваться и обжаловать решение в областном суде и других высших инстанциях.