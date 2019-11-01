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В Беларуси открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных

02.11.2019 14:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных
Фото из открытых источников

С начала ноября в Беларуси открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР). В частности, охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, лесную и каменную куницу, американскую норку, ондатру и лесного хорька.

В Беларуси открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных Сколько стоит поохотиться на зубра?

При этом в ведомстве обратили внимание, что охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается только в светлое время суток ружейным и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород. При безружейной охоте разрешается использовать борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

Ружейная охота на другие виды пушных животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками. Разрешенные орудия при ружейной охоте – гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, и нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки всех пород, кроме гончих и борзых. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).

Сезон охоты на пушных животных продлится до 26 января 2020 года.

 
 
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